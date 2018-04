Fußball „Sie wollen sich präsentieren“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Das Hinspiel war die erste Begegnung für Hall ohne Slobodan Pajic. Der Trainer wurde nach dem 1:3 gegen Rutesheim entlassen. Bis dahin hatten die Sportfreunde nur vier Punkte holen können. In Hollenbach stand interimsweise Jürgen „Timo“ Kern an der Seitenlinie, ehe zwei Wochen später Petar Kosturkov das Zepter übernahm. Seitdem ist einige Zeit vergangen, gleich geblieben allerdings ist die Tabellensituation: Während Hollenbach vorne zu finden ist, sind die Sportfreunde immer noch Letzter.

Zwar war das Spiel in Rutesheim ordentlich, doch wieder einmal sorgten individuelle Fehler dafür, dass Hall nach dem 2:3 ohne Punkte die Rückfahrt antreten musste. „Zwei Tore fielen durch Standards. Dabei hatten wir die Zuordnung klar abgesprochen und auch trainiert“, ärgert sich Kosturkov. Spielerisch war Hall der SKV überlegen, „wir haben Moral gezeigt“. Andererseits war die Mannschaft nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 so unaufmerksam, dass sie prompt im nächsten Gegenangriff das 1:3 kassierte.

So ist der Kontakt zu den Nicht­abstiegsrängen abgerissen. Elf Punkte liegen nun zwischen Hall und dem Platz, der die Klasse sichert, angesichts von nur noch neun ausstehenden Spielen ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. So könnten die Sportfreunde vergleichsweise locker aufspielen, während der Gegner noch um jeden Punkt für den Wiederaufstieg in die Oberliga kämpft. „Für die Motivation ist so ein Spiel schon etwas Besonderes. Die Spieler kennen sich untereinander und jeder möchte sich möglichst gut vor dem Publikum präsentieren“, so Kosturkov.

Gegen Hollenbach muss der Trainer wieder einmal gezwungenermaßen umstellen. Steffen Engelhardt fehlt noch ein weiteres Mal. Zudem muss Kosturkov Tim Großberndt ersetzen. Dieser musste in Rutesheim früh verletzt vom Platz. Gestern hatte er einen MRT-Termin, Diagnose: das hintere Kreuzband ist gerissen. Schon vor dem Termin meinte Thorsten Schift, Manager Sport bei den Sportfreunden: „Wir haben leider keine Hoffnung.“ Großberndt wird lange ausfallen.

Kocaks Vertrag ist aufgelöst

Ebenfalls nicht mehr das Sportfreunde-Trikot tragen wird in dieser Runde Serdal Kocak. Schon in Rutesheim war der Stürmer nicht im Kader gelistet. „Wir lösen den Vertrag in beidseitigem Einvernehmen auf“, so Schift. Fest stand schon vor dem Rutesheim-Spiel, dass sowohl Kocak als auch die Sportfreunde den Vertrag nicht verlängern wollten. Nun erfolgt die vorzeitige Trennung. In diesem Fall erneut: Schon vor zwei Jahren hatten sich die Sportfreunde Schwäbisch Hall und Kocak während der Saison getrennt, ehe der Stürmer später wieder zurückkehrte.

Der FSV Hollenbach nimmt die Favoritenrolle an. „Wir unterschätzen Hall nicht. Aber auch wenn es ein Derby ist, müssen wir das Spiel gewinnen“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. Ich erwarte auch eine Trotzreaktion auf das Spiel vom vergangenen Samstag.“ 2:2 endete die Begegnung gegen Albstadt nach einer 2:0-Führung. „Ich war mit dem Punkt und dem Spiel nicht zufrieden. Wir haben die zum Toreschießen eingeladen. Die wollten doch nichts von uns.“

Info Sportfreunde Schwäbisch Hall – FSV Hollenbach, Samstag, 14 Uhr