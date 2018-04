Schwäbisch Hall Sportfreunde wollen Aufholjagd starten

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Verbandsligaschlusslicht Schwäbisch Hall erwartet am Sonntag den VfB Neckarrems.

Markus Koch saß am vergangenen Samstag auf der Tribüne des Optima-Sportparks. Der Trainer des VfB Neckarrems sah sich die Partie des kommenden Gegners Schwäbisch Hall an. „Wenn ich nicht den Tabellenstand gewusst hätte, hätte ich nicht ausmachen können, wer zwölf und wer 25 Punkte hat“, lobt Koch die Sportfreunde. „Leider sind wir der nächste Gegner“, fügt er mit einem Schmunzeln an. Denn das Hall eine gute Leistung gegen den FC Wangen gezeigt hat, ist ihm nicht entgangen.

Auch sein Gegenüber Petar Kosturkov sieht das in der Retrospektive so. „Es war mit Abstand unsere beste Leistung in diesem Jahr.“ Zu kritisieren hat Kosturkov nur zwei Dinge, nämlich, dass sein Team aus den vielen Chancen zu wenig Tore gemacht habe und natürlich die allgemeine Schwächephase, die zum Wangener Ausgleich führte. Auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat: Die Haller wollen mit diesem Unentschieden den Startschuss zur Aufholjagd gesetzt haben.

Der VfB Neckarrems musste nicht am Osterwochenende spielen, verlor aber zuvor 2:4 in Tübingen. Unter bemerkenswerten Umständen, wie Koch berichtet. „Wir pflegen mit den Unparteiischen einen korrekten Umgang, aber das war einfach zu viel an Benachteiligung.“ Unter anderem sah VfB-Torwart Louis Rodrigues wegen angeblichem Handspiels außerhalb des Strafraum die Rote Karte. „Im Urteil steht ein komplett anderer Sachverhalt“, merkt Koch an. Letztlich hat der VfB Glück, denn Rodrigues erhielt eine Sperre von einer Woche, die am Samstag abläuft. Er darf also am Sonntag spielen.

Urteil steht noch aus

Das gilt nicht für den Haller Steffen Engelhardt, der gegen Wangen erneut Rot sah, obwohl drei Wangener dem Schiedsrichter mitteilten, dass Engelhardt nichts gemacht habe. Das Urteil in diesem Fall steht noch aus. Koch sagt zu der Szene: „Das wirft kein gutes Bild auf die Schiedsrichtergilde.“

Kosturkov hat den Plan für den zwangsläufigen Umbau der Abwehr im Kopf, will ihn aber nicht verraten, um Neckarrems die Vorbereitung nicht zu vereinfachen. Neben Engelhardt ist der Einsatz von Visar Mustafa unwahrscheinlich, der Knieprobleme hat. Beim VfB Neckarrems fehlen Viktor Ribeiro und Daniel Spiegelhalter.

Das Spiel wurde auf Bitten des VfB wegen einiger privater Termine von Spielern auf Sonntag verlegt. Die Anfrage erfolgte vor dem Tübingen-Spiel.

Info Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfB Neckarrems, Sonntag, 14 Uhr