Fußball „Ich will die drei Punkte haben“

Schwäbisch Gmünd / Peter Lindau

Die Normannia läuft morgen im heimischen Schwerzer erneut ohne „Bobo“ Mayer auf. Der Leistungsträger möchte zwar unbedingt in Aktion treten „und sich fitspritzen lassen“, aber davon haben ihm Trainer Holger Traub und Spielleiter Claus-Jörg Krischke dringend abgeraten. „Wir brauchen den Bobo vielleicht später oder in der Relegation, sollte es dazu kommen“, meinte Krischke gestern. Wenn der an einem Muskelfaserriss leidende Mayer jetzt spiele, falle er garantiert für die nächsten Wochen aus. Das, so Krischke, wäre taktisch unklug. Was die Partie gegen den Tabellenvierzehnten aus Pfullingen betrifft, zeigt sich der Gmünder Spielleiter optimistisch: „Ich will die drei Punkte haben.“ Zudem hoffen die Gmünder in der Schlussphase der Verbandsliga-Runde auf einen Patzer der Konkurrenten Dorfmerkingen und Hollenbach.

Die 2:3-Niederlage beim FSV Hollenbach vom vergangenen Wochenende sei ärgerlich gewesen, aber gedanklich abgehakt. Klaus-Jörg Krischke meint, ihm sei schon beim Einlaufen klar gewesen, wie die Sache ausgehen wird. „Wir haben uns vom Schiedsrichter böse verpfiffen gefühlt.“ Mit Markus Seidl im schwarzen Dress habe man Ähnliches schon einmal erlebt, kritisiert der Spielleiter der Normannia und erklärt, „aber mit so etwas muss man leben“.

Info Normannia Gmünd – VfL Pfullingen, Samstag, 15.30 Uhr