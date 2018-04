Fußball „Fußball ist komisch“

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Nach dem triumphalen WFV-Pokalhalbfinale, das mit einem 2:0-Erfolg über den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach endete, müssen die Spieler des TSV Ilshofen nun wieder in den „grauen Alltag“ Verbandsliga eintauchen. Natürlich habe man etwas gefeiert, berichtet Spielertrainer Ralf Kettemann. Das sei nur allzu verständlich, schließlich „werden wir so etwas nie wieder haben“.

Selbst für ihn kam der Triumph überraschend. „Ich habe vor dem Spiel tatsächlich wenig daran geglaubt, weil die Saison bislang auch wenig hergegeben hat. Aber so etwas ist typisch für den Fußball. Es ist ein anderer Wettbewerb und wir haben gegen Großaspach auch hervorragend gespielt.“

Nun gilt es für den TSV Ilshofen, diesen enormen Rückenwind für die Liga zu nutzen. „Ja, diese Chance besteht“, äußert sich Kettemann dazu vorsichtig, „aber Fußball ist manchmal wahnsinnig komisch. Da kann es ganz schnell von der einen in die andere Richtung gehen. Dieses Spiel gegen Wangen ist für uns ein großer Charaktertest. Sind wir fußballgeil?“

Dass bei noch acht ausstehenden Saisonspielen der TSV Ilshofen eventuell doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen könnte, sei dabei für Ralf Kettemann „null interessant. Es ist wirklich kein Thema, denn dazu haben wir in den vergangenen Wochen einfach nicht die entsprechenden Leistungen gezeigt.“

Leistung gezeigt im positiven Sinne hat zuletzt der FC Wangen. In den vergangenen drei Spielen holte die Mannschaft von Trainer Adrian Philipp sieben Punkte. „Die gesamte Saison ist bisher super, ohne Wenn und Aber“, meint Philipp. Zuletzt musste er mit dem „allerletzten Aufgebot“ spielen. „Das war wirklich so, da sogar ich wieder das Trikot trug, obwohl ich eigentlich seit fünf Jahren nicht mehr spiele.“ Dem Erfolg tat das aber keinen Abbruch.

Vollsperrung der Autobahn

An das Hinspiel in Wangen kann sich Ralf Kettemann noch sehr gut erinnern. „Die Autobahn war voll gesperrt. Wir haben uns im Bus umgezogen und es gerade so noch bis zum Anpfiff geschafft.“ Einen solchen Nervenkitzel wünsche er keinem Gegner. Immerhin schien das Chaos Michele Varallo zu beflügeln. Er erzielte beim 3:2-Erfolg alle drei Ilshofener Treffer.

Während beim FC Wangen gleich mehrere Leistungsträger ausfallen, darunter berufsbedingt auch Spielmacher Okan Housein, ist die Situation beim TSV die gleiche wie vor dem Pokalspiel. „Wir haben zwar das eine oder andere Wehwehchen, aber es hat sich keiner verletzt. Auch das ist sehr erfreulich“, so Ralf Kettemann.

Info TSV Ilshofen – FC Wangen, Samstag, 14 Uhr