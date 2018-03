Fußball „Fußball ist ihr Leben“

Langenburg / Joachim Mayershofer

Bezirksjugendleiter Niko Schwarz vollzog mit größter Freude und strahlendem Lächeln die Ehrungen für verdiente Funktionäre (siehe Infokasten unten). Er freute sich, insgesamt 150 Jahre tolle ehrenamtliche Leistungen würdigen zu dürfen. Und als alles schon erledigt schien, versagte ihm auf einmal die Stimme – vor Rührung, aber auch vor Stolz. Denn er durfte noch eine weitere Auszeichnung vergeben. Und zwar an seine Frau Beate, vor der er bei der gemeinsamen Organisation der Bezirksjugendhauptversammlung diesen Punkt natürlich hatte geheim halten müssen.

Die Mädchenreferentin und Juniorinnen-Spielleiterin des Bezirks war davon sichtlich überrascht. „Der wahre Bezirksjugendleiter sitzt hier“, sagte Niko Schwarz. „Fußball ist ihr Leben.“ Seit mehreren Jahrzehnten engagiert sich Beate Schwarz im Jugendfußball, weshalb sie jetzt die Jugendleiterehrennadel des WFV in Gold überreicht bekam. Und das auch noch von ihrer guten Freundin Petra Link, die den selben Posten im Bezirk Zollern bekleidet. „Schon als kleines Mädchen im Kinderwagen war Beate hier in der Halle, wir wohnen nur 150 Meter weg“, sagte Niko Schwarz und ergänzte, dass er sich weiterhin eine so gute Zusammenarbeit wünsche – bei der Arbeit im Bezirksjugendausschuss genauso wie im Privaten. Schließlich gilt es, den 20. Hochzeitstag zu feiern.

60 Vereine vor Ort

Die gute Zusammenarbeit im Bezirksjugendausschuss hob Niko Schwarz bei der Hauptversammlung, zu der rund 60 Vereine und 120 Vereinsvertreter in der Langenburger Stadthalle erschienen waren, mehrfach hervor. „Mit diesem Team würde ich gerne noch 20 Jahre arbeiten, dann hätte ich keine Arbeit mehr“, lobte Schwarz seine Mitstreiter, mit denen er auch die nächsten drei Jahre den Bezirksjugendausschuss bilden wird (siehe Infokasten unten). Nur einen Wechsel gab es: Martin Basler wird auf eigenen Wunsch künftig nur noch Staffelleiter sein und nicht mehr als Jugendspielleiter fungieren. Dieser Posten sei noch vakant, wie Schwarz erklärte. Allerdings habe er aussichtsreiche Gespräche geführt, sodass er hofft, dass dieses Amt bald wieder besetzt sei.

Der Bezirksjugendleiter bot den Vereinen des Weiteren an, sich aktiv am dritten Vereinsjugenddialogtreff im März – der genaue Termin steht noch nicht fest – zu beteiligen. Motto: Die Vereine haben das Wort! Hier könne jeder seine „Ideen, Probleme und Wehwehchen an uns herantragen“, versprach Schwarz. Am ersten Dialog dieser Art hatten sich 13 Vereine beteiligt, am zweiten zwölf.

Themen gebe es viele zu besprechen, wie auch WFV-Verbandsjugendleiter Michael Supper aufzeigte. Vor allem in Sachen Futsal wurde er deutlich. Er werde sich beim WFV dafür einsetzen, dass es Änderungen im Privatturnierbereich gibt. Man könne einem 30-jährigen Kicker nicht einfach Futsal überstülpen oder die Probleme der Vereine mit dieser Art des Hallenfußballs ­missachten. Der WFV sei schließlich immer noch für die Vereine da und nicht umgekehrt, betonte Supper und erntete dafür viel ­Applaus.

Auch das Thema Fair-Play-Liga liegt dem Verbandsjugendleiter am Herzen. Bei den Bambini und F-Junioren werden die Spiele ohne Schiedsrichter ausgetragen, die Spieler treffen die Entscheidungen selbst. Beim Drei-gegen-drei und im freien Spiel werden Technik, Spielintelligenz und Kreativität gefördert. Erfolgserlebnisse der einzelnen Kinder stehen im Vordergrund, nicht das Mannschaftsergebnis. Und ganz wichtig: Die Zuschauer und Trainer sollen sich zurückhalten. „Betreuen nicht beschallen“, laute das Motto, so Supper. Der Bambini-Fußballtag löst den Tag des Kinderfußballs ab.

510 Jugendteams im Bezirk

Angesichts des demografischen Wandels steht auch die Spielklassenstrukturrerform bevor. Hier läuft der Feinabstimmungsprozess, damit die Umsetzung des neuen Systems ab der Saison 2020/21 erfolgen kann, wie Supper aufzeigte. Künftig soll es eine Verbandsstaffel in den Altersklassen geben, drei Landesstaffeln sowie neun Regionen, die von den Bezirken geführt werden. Es sollen bezirksübergreifende Staffeln gebildet werden, darunter Leistungsstaffeln und viele Kreisstaffeln, abhängig von der regional gemeldeten Mannschaftszahl. Im Bezirk Hohenlohe hat sich die Anzahl der Jugendmannschaften vom vergangenen Spieljahr zu dieser Saison um 18 verringert – von 528 auf nun 510. Auch weil die Anzahl der Spielgemeinschaften weiter zugenommen hat.

Supper hatte zum Schluss noch eine frohe Kunde für die Jugendleiter: „Mit dem Verzicht auf das Erheben des Spielklassenbeitrags für die Jugend im Spieljahr 2017/18 möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken!“