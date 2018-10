Fichtenau „Fan von wilden Weibern“

Fichtenau / Luca Schmidt

Mit neun Punkten aus fünf Spielen können wir leben. Gegen Pfedelbach haben wir sogar gegen eine halbe Bezirksliga­truppe gewonnen“ – mit der bisherigen Bilanz ist Thomas Merz, Trainer der Frauenmannschaft der SGM Fichtenau in der Kreisliga Hohenlohe, zufrieden. Es ist die erste Saison für das junge Team bei den Aktiven. Mit den neun Punkten liegt Merz mit seiner Mannschaft im Tabellenmittelfeld – dort möchte er auch am Ende der Saison stehen. „Wir sind nicht angetreten, um gleich aufzusteigen. Aber wir wollen die anderen Mannschaften ärgern“, formuliert der Coach seine Ziele. Das mache sein Team bislang gut.

Immer mit Vollgas

Viele der Spielerinnen hat er bereits in der Jugend trainiert. „Ich bin ein Fan von den wilden Weibern. Es ist zwar ruhiger auf dem Platz, aber die Mädels geben immer Vollgas und holen alles aus sich heraus“, sagt Merz.

Die SGM besteht aus insgesamt 18 Spielerinnen. Einige kamen von anderen Teams zurück oder fingen neu an, andere wurden reaktiviert, ein Großteil kommt aus der eigenen Jugend. „Unsere Älteste ist 25, die Jüngste gerade einmal 15 Jahre alt“, sagt Merz.

Notfalls zu neunt

Zur Zeit seien sechs Spielerinnen angeschlagen, einige arbeiten in Schichten oder gehen am Wochenende zur Schule. „Das ist hartes Brot“, sagt Merz. Er sei froh, dass er zu Beginn der Saison eine Flex-Mannschaft angemeldet hat und die SGM notfalls auch zu neunt antreten kann (siehe Infokasten). „Das wissen aber nicht nur wir zu schätzen. In den bisherigen Spielen wollte der Gegner viermal zu neunt antreten, wir nur einmal“, sagt er.

Dass Frauen (vereins-)treuer als Männer sind, beweist Annemarie Hofmann: Sie spielt schon immer für die SGM Fichtenau. Weil es keine A-Jugend und keine Frauenmannschaft gab, hat sie zwei Jahre lang nur trainiert – ohne zu spielen. „Jetzt sind bei uns einige neue Spielerinnen dazugekommen, wir müssen uns als Team erst einmal finden“, sagt die 18-Jährige. „Wir sind aber auf einem sehr guten Weg.“

Eine Schwäche der Fichtenauer Mannschaft offenbarte sich bei der knappen 2:3-Niederlage gegen die SGM Weikersheim/Markelsheim II. „Wir haben 2:0 geführt, am Ende ging uns aber die Puste aus“, erklärt der Trainer. Das Problem: Es fehle teilweise noch an der Kondition. „Viele Spielerinnen haben die Spiele über 90 Minuten unterschätzt“, sagt Merz. Bislang haben sie in der U 17 80 Minuten auf einem kleineren Feld gespielt.

Robustere Spielweise

Trotzdem hat Merz versucht, seine Mannschaft bestmöglich auf die erste Aktiven-Saison vorzubereiten. „Wir haben drei Freundschaftsspiele gegen fränkische Frauen-Teams ausgetragen, damit sich die Mädels an die robustere Spielweise gewöhnen“, sagt der Trainer. Für ihn habe sich durch den Sprung von der Jugend zu den aktiven Fußballerinnen ebenfalls einiges geändert. „Das Training ist ein ganz anderes. Die Vorbereitung ist bei den Aktiven wichtiger.“