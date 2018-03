Fußball „Es ist völlig daneben, bis Anfang Dezember zu spielen“

Oberrot / Hans Buchhofer

Wer jetzt auf seinem Naturrasenplatz kickt, verwandelt die wertvolle Fläche in einen Acker. Wer hätte ahnen können, dass der Winter in dieser Spielrunde so lange dauert. Wolfgang Schwellinger trainert den A-Ligisten FC Oberrot und äußert sich in einem Interview zur Planung.

War es sinnvoll, nach der Winterpause schon am 18. Februar mit dem Spielbetrieb zu beginnen und welche Konsequenzen hatte das auf den Trainingsbetrieb?

Wolfgang Schwellinger: Man konnte davon ausgehen, dass am 18. Februar nicht schon wieder gespielt werden konnte, aber dennoch musste man sich auf diesen Termin vorbereiten. Aus meiner Sicht ist es völlig daneben, bis Anfang Dezember zu spielen und dann gleich wieder am 18. Februar in die Rückrunde einzusteigen. Jeder weiß, dass es Winter ist und die Plätze nicht oder nur zum Teil bespielbar sind. Zum einen ist kein geregeltes Training möglich, sofern man nur Rasenplätze wie wir zur Verfügung hat und die Erholungsphase für die Spieler ist einfach zu kurz. Für uns hatte der frühe Start insofern Konsequenzen, dass wir nur unregelmäßig trainieren konnten und so keine gute Startvoraussetzungen hatten. Mannschaften mit Kunstrasenplatz sind da in bedeutendem Vorteil. Wir müssen uns das alles erarbeiten, sobald die Plätze es wieder zulassen. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Mein Vorschlag wäre, den Spielbetrieb im Kalenderjahr durchzuführen. Aber ich glaube, das ist nicht realisierbar. Aber dann könnte man in der Sommerzeit, wenn die Plätze in Ordnung sind, bestens spielen. Das ist auch für den Zuschauer wesentlich interessanter. Ganz wenig stellen sich bei Minusgraden oder Schneefall auf den Sportplatz.

Der FC Oberrot konnte im Gegensatz zum Tabellenführer SV Steinbach drei oder vier Spiele weniger austragen. Ist das für die Mannschaft vorteilhaft oder ist das eher nachteilig?

Das ist für uns eher nachteilig, da wir die Spiele alle unter der Woche nachholen müssen und hier mit Schichten und Studium zu kämpfen haben. Dadurch können wir auch nicht wie gewohnt trainieren, sondern müssen uns sofort auf das nächste Spiel vorbereiten. Zusätzliche Trainingseinheiten einzulegen geht dann auch nicht mehr.

Wenn Sie bei der Saison-Terminplanung etwas zu sagen hätten, würden Sie etwas ändern, vielleicht auch bei den Terminen des Bezirkspokals?

Wie schon gesagt – mein Vorschlag: Kalenderjahr. Zum Bezirkspokal habe ich eine ganz eigene Meinung. Nur in Ausnahmefällen gelingt es einem Kreisligisten, in das Pokalfinale zu kommen. Das aber auch nur mit Aufwand und zusätzlichen Spielen. Ansonsten spielen sie eine, zwei oder auch drei Runden zusätzlich zum normalen Spielbetrieb und wahrscheinlich nur, um gespielt zu haben. Man sollte den Bezirkspokal mehr aufwerten und die Bezirksliga einen Sieger ausspielen und die beiden Kreisligen auch einen Sieger ausspielen lassen. Beide stehen dann im Finale. Das sind dann auch zusätzliche Spiele, aber die Möglichkeit das Finale zu erreichen, ist wesentlich größer.

Morgen spielt Ihre Mannschaft in Unterrot. Was erwarten Sie von Ihrer Truppe?

Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es kann in der Kreisliga A kein anders Ziel geben. Ob das möglich ist, das wird sich dann immer im Spiel zeigen. Unterrot steht mitten im Abstiegskampf und wird, genauso wie wir, versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das wollen wir verhindern und unsere beste Leistung an diesem Tag abrufen. Wenn wir das schaffen, wird es für Unterrot schwer, sein Ziel zu erreichen.

Sind alle Spieler fit?

Nein, wir haben mit mehreren Ausfällen zu kämpfen. Das zieht sich schon über die ganze Saison hin. Wir haben bisher noch keine zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung gespielt. Aber die, die spielen, werden ihr Bestes geben.

Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Es ist ein sehr unbequemer Gegner. Stark im Zweikampf und in der Defensive. Wir haben uns schon im Heimspiel sehr schwer getan. Dazu ist es noch ein Derby. Wir wissen, dass es kein leichtes Spiel wird.

Am Titelgewinn des SV Steinbach II ist wohl nichts mehr zu rütteln. Kann der FCO noch Zweiter werden?

Steinbach spielt eine ausgezeichnete, konstante Saison und steht zurecht an der Spitze. Im Normalfall wird sich daran nichts ändern. Wie gesagt, unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Schaffen wir das, haben wir alle Chancen auf die Relegation. Aber davon sprechen wir derzeit nicht, denn wir haben noch sehr viele, schwere Spiele, bei denen noch viel passieren kann. Fragen Sie mich mal Ende April, dann kann ich dazu schon mehr sagen, denn dann haben wir einige Spiele mehr hinter uns.