Mert Sipahi steht zum ersten Mal mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft auf dem Feld. Der Hohenloher Fußballer hat Chancen, im Herbst 2020 bei der WM in Litauen dabei zu sein.

Ich war meganervös. Davon hat man als Kind schon geträumt, ein Länderspiel bestreiten zu können. Es war Aufregung, Stolz, aber auch Zufriedenheit dabei, endlich dort zu sein, wohin man schon immer wollte.“ So beschreibt Mert Sipahi seine Gefühlswelt bei seinem ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft im Futsal. Sipahi ist ein bekanntes Gesicht im Hohenloher Fußball, schließlich stammt er aus der Jugend der Sportfreunde Schwäbisch Hall. Im Aktivenbereich hat er neben dem Haller Trikot auch das des TSV Crailsheim und des TSV Ilshofen getragen.

Die internationale Version des Hallenfußballs hat zwar nicht den gleichen Stellenwert in Deutschland wie in anderen Ländern wie Brasilien oder Spanien, wo Profiligen existieren. Dennoch möchte der DFB den Futsal auch hierzulande fördern. So werden zum Beispiel heimische Hallenturniere nach Futsal-Regeln ausgetragen. Dabei wird mit einem sprung­reduzierten Ball ohne Bande gespielt. Die Mannschaftsfouls werden gezählt, wobei es ab dem fünften Mannschaftsfoul je Halbzeit für jedes weitere Foul einen direkten Freistoß ohne Mauer gibt, der auf den Zehn-Meter-Punkt verlegt werden darf.

Sipahi, der zurzeit im Feldfußball beim Landesligisten TSG Öhringen aktiv ist, hat schon im vergangenen Jahr eine Einladung zu einem Lehrgang der Futsal-Nationalmannschaft bekommen. Damals reicht es noch nicht für einen Einsatz. Mitte April war es aber so weit. In den beiden Testspielen in Österreich darf der 28-Jährige ran. Die Duelle gegen den kleineren Alpennachbarn enden zweimal 2:2. „Alle Spieler waren sehr fair und freundlich zueinander“, sagt Sipahi zu den Duellen zwischen Deutschen und Österreichern. Die BSFZ-Arena bei Wien sei gut besucht gewesen. Bundestrainer Marcel Loosveld habe allen Debütanten gratuliert und gelobt. „Wir sollen dranbleiben“, gibt Sipahi den Rat des Bundestrainers wieder.

Die Chance, sich für weitere Einsätze zu empfehlen, hat Sipahi dann Anfang Mai im Viertelfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft. Als Sieger der Regionalliga Süd trifft Sipahi mit seinem Team des TSV Weilimdorf auf Warrior Saar. Im Futsal-Team des TSV Weilimdorf ist Sipahi nicht der einzige Nationalspieler. Auch Jonathan Baur, der auf dem Großfeld auch in der Landesliga für den SSV Gaisbach spielt, gehört dazu. Im Tor der deutschen Auswahl steht Philipp Pless, ehemaliger Keeper des TSV Essingen in der Verbandsliga. Pless lebt und arbeitet in Crailsheim, Sipahi arbeitet in Schwäbisch Hall.

Die nächsten Lehrgänge sind vom DFB auf September und Oktober terminiert worden. Vom 22. bis 27. Oktober geht es dann in der WM-Qualifikation gegen Gastgeber Portugal, Lettland und Tschechien. Sipahi hofft, wieder eingeladen zu werden. Denn im Herbst 2020 steigt das Futsal-­WM-Turnier in Litauen. Vielleicht erfüllt sich dort für Mert Sipahi ein noch größerer Traum.

