Fußball „Der TSV Ilshofen kommt zur Unzeit“

Ilshofen / ruf

Der SSV Ehingen-Süd steht als Aufsteiger auf dem vorletzten Platz. In den beiden Ligaspielen des Jahres 2018 gelang dem Team von Trainer Michael Bochtler kein Treffer. „Wir mussten knallhart erkennen, dass Vorbereitung Vorbereitung ist und Ligaalltag Ligaalltag“, berichtet der Ex-Profi.

Denn noch vor wenigen Wochen schlug der SSV Ehingen-Süd den Oberligisten Ravensburg mit 4:2 und den Ligarivalen Gmünd mit 5:1. „Letztlich waren wir dann beim 0:0 gegen Neckarrems überrascht von der Aggressivität des VfB.“

Agressiv ging auch der TSV Essingen beim TSV Ilshofen zu Werke und entführte alle drei Punkte. In der Retrospektive sieht Ilshofens Spielertrainer Ralf Kettemann den Auftritt seiner Mannschaft als nicht so schlecht an, „aber Fußball bleibt ein Fehlerspiel. Und wir haben zu viele gemacht, Essingen fast gar keine.“

Während beim TSV Ilshofen voraussichtlich alle Spieler einsatzfähig sind, hat Michael Bochtler Sorgen. Maximal 14 Feldspieler hat er zur Verfügung, nachdem er auch noch Jonas Guggenmoser wegen dessen gelb-roter Karte in Tübingen ersetzen muss. „Da kommt Ilshofen zur Unzeit. Für mich gehört diese Mannschaft auf Platz 1.“

Gespielt wird wahrscheinlich auf Naturrasen. „Zumindest habe ich die Hoffnung“, meint Bochtler. Allerdings war für die vergangene Nacht und auch für heute Schnee prognostiziert. Prinzipiell sei der Naturrasen in einem guten Zustand. Eine Ausweichmöglichkeit gibt es in Ehingen allerdings nicht, ein Kunstrasen steht nicht zur Verfügung. Der gehört der Stadt und gleich sieben Vereine wollen darauf trainieren oder spielen. „Es gibt schlicht keine Kapazitäten mehr“, meint Bochtler.

Schnee lag gestern auch auf dem Sportgelände des TSV Ilshofen. Deshalb wich die Mannschaft zum Abschlusstraining auf den Kunstrasenplatz des TSV Braunsbach aus.

Info SSV Ehingen-Süd – TSV Ilshofen, Samstag, 15 Uhr