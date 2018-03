Fußball „Der TSV Essingen hat super Jungs“

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Der TSV Ilshofen darf sich als Gewinner des vergangenen Spieltags fühlen. Dorfmerkingen und Hollenbach verloren jeweils, vom Spitzen-Trio war nur Ilshofen erfolgreich. Das 3:0 allerdings entspräche nicht ganz dem Spielverlauf, so Spielertrainer Ralf Kettemann. „Das Ergebnis klingt Wahnsinn, aber der Inhalt war nicht entsprechend“, drückt er es aus. „Gmünd hatte einige gute Chancen.“

Für den TSV war es das erste Spiel nach der langen Winterpause. „Es gibt große Unterschiede zwischen der Vorbereitung und dem ersten Pflichtspiel. Wir haben in Gmünd Dinge gemacht, die wir so nie in der Vorbereitung getan haben.“ Das klingt zunächst eher negativ, doch Kettemann rückt das schiefe Bild gerade. „Es waren nur einfache Sachen. Die können wir schnell besser machen.“

Möglichst bereits morgen, wenn ab 14 Uhr der TSV Essingen Gegner auf dem Kunstrasen sein wird. Die Essinger haben viele wesentlich weiter vorne in der Tabelle erwartet. Momentan stehen sie als Neunter nur knapp oberhalb der Abstiegszone. „Die haben super Jungs“, meint Kettemann, „aber waren auch von Verletzungen geplagt.“

Gäste im Abstiegskampf

„Die Tabelle lügt nach 18 Spieltagen nicht und es wäre vermessen von uns, wenn wir uns nicht bewusst darüber wären, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Daran müssen wir uns auch messen lassen“, so die ehrliche Einschätzung des Essinger Trainers Dennis Hillebrand. Trotz der 0:1-Niederlage gegen die TSG Tübingen sieht er sein Team auf dem richtigen Weg.

Und die breite Brust habe sein Team immer noch: „Wenn wir 100 Prozent auf den Rasen bringen, muss der Gegner erst einmal zeigen, dass er besser ist.“ Klappern gehört zum Geschäft, dass weiß auch der Ex-Profi Hillebrand. Er verweist auf die Auftritte der Essinger in Ilshofen in den vergangenen Spielzeiten. „Dort haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Dadurch aber, dass sich jeder der Schwere der Aufgabe bewusst ist, muss ich der Mannschaft gar nicht mehr so viel mit auf den Weg geben.“

Kurz ist wieder im Kader

Verzichten muss Hillebrand auf Daniel Eisenbeiß. Der Mittelfeldspieler musste gegen Tübingen bereits nach einer halben Stunde mit Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden und wird auch in Ilshofen nicht zum Einsatz kommen. Kapitän Simon Köpf hat sich beim Spiel bei der zweiten Mannschaft am Knöchel verletzt und fehlt ebenfalls.

Beim TSV Ilshofen ist Martin Hess angeschlagen. Der Stürmer konnte wegen eines Infekts am Dienstag nicht trainieren. „Dafür war Benni Kurz wieder mit dabei. Bei ihm hat das sehr gut ausgesehen“, freut sich Kettemann. So hat er mehrere Optionen im Offensivbereich. Gegen den TSV Essingen muss er lediglich auf Sebastian Rief und Florian Maas verzichten.

Das Einzige, was dem Ilshofener Coach Sorge bereitet, ist die Wetterprognose. Es soll morgen kalt werden. Das Thermometer könnte noch nicht mal über den Gefrierpunkt steigen. Unangenehmer allerdings ist der prognostizierte Wind. „Das ist schade für die Zuschauer“, so Ralf Kettemann. Allerdings müssen sich die Akteure auf dem Kunstrasen auch auf diese Bedingungen einstellen.

Info TSV Ilshofen – TSV Essingen, Samstag, 14 Uhr