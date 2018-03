Fußball „Das wird Abstiegskampf pur“

Schwäbisch Hall / ruf

Das Hinspiel hatte es in sich: Die Sportfreunde, damals Letzter, feierten mit dem 2:0 ihren ersten Saisonsieg und gaben die rote Laterne an Calcio Leinfelden-Echterdingen ab. „Nach diesem Spiel haben wir uns zusammengesetzt“, berichtet Francesco di Frisco, der zusammen mit Francesco Guerra Leinfelden-Echterdingen trainiert. „Wir waren zwar dann sieben Spiele in Folge ungeschlagen, aber ganz haben wir die Kurve nicht bekommen.“ Das liegt daran, dass Calcio die vergangenen vier Spiele verloren hat und nun nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Relegationsrang steht.

Die Gründe dafür sucht di Frisco ausschließlich bei seiner Mannschaft. „Nur gegen Dorfmerkingen waren wir chancenlos. Bei allen anderen Spielen haben wir uns durch individuelle Fehler selbst geschlagen. Wenn wir das nicht abstellen, werden wir noch unten mit reingezogen.“

Bei den Sportfreunden wäre man froh, wenn man es so oder so ähnlich formulieren könnte. Das 2:2 gegen Sindelfingen war kein gutes Spiel. Das bestätigt Trainer Petar Kosturkov auch nach der Videoanalyse. „Doch es war nicht alles schlecht. So haben wir bis zum ersten Elfmeter keine Chance zugelassen und in Unterzahl gut gekämpft.“ Dass der Druck steigt, ist ihm bewusst. „Am Ende der Saison brauchen wir mindestens 35 Punkte, um nicht abzusteigen“, glaubt Kosturkov.

Die Jagd auf Zähler geht am Sonntag auf dem Kunstrasen in Echterdingen weiter. „Individuell stark“ sei Calcio, so Kosturkov, „aber auch defensiv anfällig“. Mit 41 Toren hat Calcio sogar drei mehr als die Sportfreunde kassiert.

Aufgrund der roten Karte für Steffen Engelhardt muss Kosturkov die Innenverteidigung neu zusammenstellen. Dafür hat er mehrere Optionen, nachdem Lamar Yarbrough seinen Infekt auskuriert hat. Fraglich sind die Einsätze von Selcuk Vural (grippaler Infekt) und Shelby Printemps (Zerrung). Bei Calcio wird Routinier Thomas Scheuring fehlen. Bei Josip Pranjic, Daniel Juric, Gökhan Gümüssu und Sascha Häcker steht erst nach dem Abschlusstraining fest, ob sie spielen können.

„Das wird Abstiegskampf pur“, ist di Frisco überzeugt. „Ich habe die Sportfreunde Schwäbisch Hall noch nicht abgeschrieben. Von der Qualität und vom Umfeld gehört es in die Verbandsliga – mindestens.“

Info Calcio Leinfelden-Echterdingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall, Sonntag, 15 Uhr