25 VfB-Stuttgart-Fanclubs tragen ihr Turnier in Rieden aus. Der Höhepunkt ist ein Spiel der VfB-Traditionself.

Sie stehen zu ihrer Mannschaft, auch wenn es wie im Moment schlecht läuft. Die leidenschaftlichsten Fans des VfB Stuttgart versammeln sich bei den Heimspielen in der Cannstatter Kurve. Zu den Fanclubs, die dort ihren VfB anfeuern, zählt auch der Fanclub Alt Hall. Zusammen mit dem SV Rieden veranstaltet nun Alt Hall die 25. VfB-Stuttgart-Fanclub-Meisterschaft in Rieden an diesem Wochenende.

Mehr als 300 Mitglieder

„Es nehmen 26 VfB-Fanclubs der Cannstatter Kurve an diesem Turnier teil“, schreibt Jürgen Böhm, Vorsitzender von Alt Hall. Der Fanclub Alt Hall feiert bei dieser Veranstaltung auch sein Fünf-Jahr-Bestehen. Im März 2014 mit 30 Mitgliedern gegründet, hat der Verein mittlerweile 312 Mitglieder, von den etwa 70 aktiv sind, schreibt der Verein. Die Heimat des Fanclubs Alt Hall ist die Sportsbar Spacs in Michelbach-Gschlachtenbretzingen. Dort besuchten auch die damaligen VfB-Spieler Alexandru Maxim (2014) und Takuma Asano (2016) den Fanclub.

Als Höhepunkt des Festwochenendes ist am Samstag das Einlagespiel einer VfB-Traditionsmannschaft gegen eine Auswahl des SV Rieden (16 Uhr) vorgesehen. Bei der Stuttgarter Traditionself schwelgen die Fans in Erinnerungen bei Namen wie Hansi Müller, Bernd Förster oder Karl Allgöwer. NAch Angaben aus dem Umfeld des SV Rieden wird die VfB-Traditionself mit diesen Spielern auflaufen:

Achim Glückler

Bernd Förster

Christof Weber

Felix Luz

Guido Buchwald

Hansi Müller

Jürgen Hartmann

Kevin Kuranyi

Michael Bochtler

Peter Reichert

Ralf Allgöwer

Thomas Hitzlsperger

Tobias Rathgeb

Victor Lopes