Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

So treten die Mannschaften am Wochenende an.

Die Jugendmannschaften von sieben Profiteams – und die der Sportfreunde Schwäbisch Hall – treten am Wochenende vom 19. bis 21. Juli gegeneinander an. Beim 16. Sparkassen-Bundesliga-Cup im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall geht es wieder heiß her. Die Spiele werden live im Internet übertragen. Wir haben den Spielplan für euch. Die Mannschaften sind in zwei Gruppen aufgeteilt:

Gruppe 1

1. FC Nürnberg

Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim

Werder Bremen

Gruppe 2

Hertha BSC

Schalke 04

Sportfreunde Schwäbisch Hall

VfB Stuttgart

Bundesliga Cup Schwäbisch Hall Borussia-Dortmund-U19 trainiert in Untermünkheim Am Tag vor dem Auftaktspiel trainiert die U19 von Borussia Dortmund noch auf dem Platz in Untermünkheim.

Die Gruppenspiele

Freitag, 19. Juli

14.30 Uhr (1): Borussia Dortmund - Werder Bremen

15.30 Uhr (2): VfB Stuttgart - Sportfreunde Schwäbisch Hall

16.30 Uhr (1): TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

17.30 Uhr: (2): Schalke 04 - Hertha BSC

Samstag, 20. Juli

10 Uhr (1): Werder Bremen - 1. FC Nürnberg

11 Uhr (2): Hertha BSC - Sportfreunde Schwäbisch Hall

12 Uhr (1): Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

13 Uhr (2): Schalke 04 - VfB Stuttgart

14 Uhr (1): TSG Hoffenheim - Werder Bremen

15 Uhr (2): VfB Stuttgart - Hertha BSC

16 Uhr (1): 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund

17 Uhr (2): Schalke 04 - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Entscheidungsspiele – KO-Runde

Sonntag, 21. Juli

10 Uhr (Spiel um Platz 7): Vierter Gruppe 1 - Vierter Gruppe 2

11.15 Uhr (Halbfinale 1): Erster Gruppe 1 - Zweiter Gruppe 2

12.15 Uhr (Halbfinale 2): Erster Gruppe 2 - Zweiter Gruppe 1

13.15 Uhr (Spiel um Platz 5): Dritter Gruppe 1 - Dritter Gruppe 2

14.30 Uhr (Spiel um Platz 3): Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

15.30 Uhr (Finale): Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Das könnte dich auch interessieren:

Verschwundenes Mädchen Suche nach Emanuela Orlandi: Knochen in Priesterkolleg werden untersucht Unweit von den leeren Gräbern zweier Prinzessinnen - eine davon aus Hohenlohe - sind Ermittler auf menschliche Knochen gestoßen.