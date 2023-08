Das „Phantom“ schlägt im Kochertal auf. Der Slowake Marek Mintal genießt bei den Fans des 1. FC Nürnberg Legendenstatus. In der Saison 2004/05 wurde er Torschützenkönig in der Bundesliga mit 24 Toren, 2007 gewann er den DFB-Pokal mit dem „Club“. An diesem Samstag schnüren er und weiter...