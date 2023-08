Wo mag wohl an diesem Samstagabend der bessere Platz am Rand des Trainingsplatzes in Haagen sein? Die Regenwahrscheinlichkeit ist zwar hoch und sicher trockene Plätze im nahen Zelt sind noch frei – andererseits gibt es die wohl einmalige Möglichkeit, quasi hautnah dabei zu sein, wenn ein Großte...