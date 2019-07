Der Zweitligist 1. FC Heidenheim präsentiert sich beim Spiel in Obersontheim fannah. Er gewinnt gegen eine Bühlertal-Auswahl mit 11:1.

Direkt nach dem Schlusspfiff durften Autogrammjäger den Platz stürmen. Heidenheims Fußballer nahmen sich einige Zeit, unterschrieben Trikots, ließen Bilder mit sich machen und unterhielten sich. Selbst während der Interviews schrieben Trainer Frank Schmidt und Kapitän Marc Schnatterer noch ihren jeweiligen Namen auf Trikots, als wäre es die normalste Sache der Welt.

Der 1. FC Heidenheim hinterließ Eindruck bei den Zuschauern, aber auch bei seinen Gegnern. Die Vereine, die zuletzt immer das Bühlertalturnier bestritten, stellten Spieler ab und bildeten eine Auswahl. Vor rund 900 Zuschauer zog sich der wild durcheinandergewürfelte Haufen beachtlich aus der Affäre. Bei mehr als 33 Grad im Schatten standen die Bühlertaler tief gestaffelt, die Heidenheimer hatten zunächst Probleme.

Das sah auch Frank Schmidt so: „Wir mussten erst einmal den inneren Schweinehund überwinden. Wir waren zuletzt fünf Tage im Trainingslager und hatten auch noch heute Vormittag eine Einheit.“

Die Zuschauer suchten den Schatten der wenigen Bäume. Wie heiß es war, zeigte sich bei Matthias Gronbach. Der Bühlerzeller musste nach 25 Minuten ausgewechselt, weil ihm schwindlig war. Zuvor musste schon Marco Pfitzer vom TSV Obersontheim mit ausgekugelter Schulter raus. Die geplanten Wechsel des Trainer-Duos Manfred Faust und Harry Schwerin zur Pause waren damit obsolet. „Es war extrem für die Spieler“, konstatierte Manfred Faust. Gronbach konnte Mitte der zweiten Halbzeit wieder aufs Feld.

Schwerin erahnt das 0:1

Den ersten Heidenheimer Treffer hatte Fausts Trainerkollege kommen sehen. „Das darf nicht passieren“, murmelte Harry Schwerin noch, als sich in der Defensive ein Loch auftat und Robert Glatzel nach 23 Minuten das 0:1 erzielte. Kurz darauf erhielt Christian Stein (Bühlerzell) Szenenapplaus, als sich die Auswahl nach vorne kombinierte und sein fulminanter Schuss noch geblockt wurde.

Für Jan Majeric war es das letzte Spiel seiner aktiven Karriere. Der Schlussmann des TSV Vellberg musste zwar in der zweiten Halbzeit acht Tore hinnehmen, hatte aber dennoch Spaß. „Die Laufwege der Heidenheimer“ waren für ihn besonders beeindruckend. „So ein Spiel vergisst man nicht, es ist ein schönes Karriereende.“ Passend dazu gelang dem zweiten Vellberger in der Auswahl, Mario Gmach, der Ehrentreffer, als er den Ball über Heidenheims Torwart Diant Ramai lupfte. „Wir haben heute Abend in Talheim die Rocknacht. Da werden wir das gemeinsam feiern“, meinte Majeric mit einem Lächeln.

Was bei den Amateuren vor allem nach dem Wechsel für Eindruck sorgte, war die Spielgeschwindigkeit der Profis. „Sie haben das Tempo ordentlich angezogen“, meinte Maximilian Egner. Der Ilshofener spielte erst vor kurzem mit einer Hohenlohe-Auswahl gegen den VfB Stuttgart. „Das Niveau war absolut vergleichbar.“

