Fußball-Bezirksliga Chancen im Überfluss

Bühlerzell / efi

Bühlerzell holt sich mit der letzten Aktion einen Punkt.

Der eingewechselte Maximilian Schwarz traf in der letzten Sekunde der Nachspielzeit nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld per Kopf zum nicht mehr erwarteten Ausgleich für Bühlerzell. Die Sportfreunde hatten zuvor eine Vielzahl guter Möglichkeiten nicht nutzen können. Die Gäste hatten nur eine, die aber nutzten sie: Lukas Gundermann verwandelte in der 24. Minute einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Mike Dörr die große Chance zur Führung, danach Anthony Riek zweimal per Kopf mit der Gelegenheit zum Ausgleich. Nach der Pause spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Taubertäler ab. Mike Dörr traf in der 89. Minute mit einem Freistoß den Innenpfosten. Nach Spielende stand der Abstieg der SGM fest. Torwart Sven Gundermann sah noch Rot.