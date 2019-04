Die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen müssen vor der Spvgg Lindau auf der Hut sein. Der Tabellenzweite präsentiert sich in Topform und ist am Spitzenreiter dran. Abgänge im Winter wurden durch Umstellungen gut kompensiert. Für die VfL-Frauen geht es darum, hinten dicht zu machen. Denn die Mannschaft vom Bodensee nutzt ihre Chancen höchst effektiv. Spätestens nach dem 6:0-Erfolg in Altheim ist das jedem klar.

Auf die SG Altheim wartet mit dem SC Unterzeil-Reichenhofen erneut ein starker Gegner. Doch der Tabellenfünfte offenbart seit der Rückrunde Schwächen. Bislang ging es nur gegen Gegner aus dem Tabellenkeller und dennoch sprang kein Sieg heraus. Für Altheim ist es das letzte von drei schweren Partien. Inzwischen sind es nur sechs Punkte auf den Relegationsplatz zum Abstieg. SGA-Trainer Gerhard Kottmann hatte eine solche Entwicklung prophezeit und davor gewarnt.

Der SV Granheim empfängt im direkten Duell zweier Abstiegsteams den FV Bad Saulgau. Mit neun Punkten zählen die Gäste – ebenso Granheim mit acht Zählern – zu den stärksten drei Teams der Rückrunde. Es gilt, im Gleichschritt mit dem Gegner, die schwache Hinrunde vergessen zu machen. Während beim Aufsteiger aus der Kurstadt der Kampf um den Klassenerhalt von Beginn an eingeplant war, versucht die Granheimer Mannschaft um Trainer Steffen Kemedinger seine Schäfchen so bald wie möglich ins Trockene zu bringen.

In der Bezirksliga greift nun auch die zweiten Mannschaft des SV Granheim ins Geschehen ein. Gegen den Tabellenletzten SV Uttenweiler sollen wichtige Punkte gesammelt werden. Dafür nötig ist aber eine deutlich größere Offensivgefahr als noch in der Hinrunde.

Vorgezogenes Endspiel

Trotz weiterer fünf Spiele ist die Partie zwischen dem SV Unlingen und der SG Dettingen das vorgezogene Endspiel um den Meistertitel. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und liegen hinsichtlich der Tordifferenz gleichauf. Ein Duell auf Augenhöhe zwischen den beiden stärksten Teams der Liga ist zu erwarten. Doch nur einer schafft den direkten Aufstieg. Um bereits eine kleine Vorentscheidung herbeizuführen, wäre ein Sieg enorm wichtig.

In der Kreisliga gastiert die SGM Munderkingen II/Unterstadion zur SGM Alb-Lauchert. An selber Stelle hatt es diese Partie schon vor zwei Wochen gegeben, als die Gastgeberinnen ihren ersten Saisonerfolg einfuhren. Für die SGM Ennahofen/Altheim II wird es nicht leichter. Nach dem 0:7 gegen Spitzenreiter FC Inzigkofen wartet nun das Duell mit dem Tabellenzweiten FC Langenenslingen.

