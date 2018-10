SSV Ulm 1846 Fußball DFB-Pokal: Gewinnt Karten für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf!

Ulm / SWP

Karten für das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf am 30. Oktober sind schon lange ausverkauft. Wir haben noch welche in der Schublade und verlosen 3x2 Tickets für echte Fans!

Am Dienstag, 30. Oktober, um 18:30 Uhr ist es soweit: Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft daheim auf Fortuna Düsseldorf. Karten für die Partie sind schon seit Anfang des Monats ausverkauft: Laut Verein wurden 15.500 Karten an SSV-Fans abgesetzt. Bereits in der ersten Runde beim sensationellen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt waren die Plätze des Donaustadions komplett belegt.

Wie kann ich gewinnen?

Wir haben noch Karten in der Schublade und verlosen 3x2 an echte Fans. Warum brauchst ausgerechnet du unbedingt diese Tickets? Ob geschriebene Story, Foto oder Videobotschaft - werde kreativ und zeige uns, dass du ein wahrer SSV-Fan bist und die Tickets haben willst!

Schicke dafür bis zum 26. Oktober eine Mail an online-redaktion@swp.de mit dem Betreff „Fortuna Düsseldorf“ und mit etwas Glück gewinnst du zwei Tickets für das Spiel am 30. Oktober!