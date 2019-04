In der 76. Minute gelingt Landesligist FV Sontheim das erlösende Tor gegen N.A.F.I Stuttgart, die in dieser Partie leer ausgehen.

Nach der deutlichen Niederlage (0:7) im Hinspiel hatte der FV Sontheim gegen N.A.F.I. Stuttgart nun wieder einiges gutzumachen. Die Brenztäler kämpften von der ersten Minute an und konnten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die hochgehandelten Gäste immer wieder unter Druck setzen. Dieser Einsatz wurde belohnt: Mit einem 1:0-Sieg gingen die Sontheimer vom Platz und konnten damit nach drei aufeinander folgenden Niederlagen wieder drei Punkte holen.

Frühen Rückstand verhindert

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine intensive, offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Dabei hatte der FV in der Anfangsphase das Glück, dass Tobias Hörger in höchster Not und das Lattenkreuz einen frühen Rückstand verhinderten. Die Gastgeber kamen durch Daniel Gentner und Jonathan Mack ebenfalls zu gefährlichen Abschlüssen.

Nachdem N.A.F.I. bei einer Kontergelegenheit am starken Sontheimer Torwart Manuel Renner scheiterte, hatte Sontheim im Gegenzug kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß. Philipp Schmid und Christoph Renner waren frei durch, ersterer legte quer, doch Renner blieb am herauseilenden Schlussmann hängen. Ohne Tore ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam N.A.F.I. einen Tick wacher aus der Kabine. Angetrieben von Spielmacher Ali Parhizi kamen die Gäste mehrmals aussichtsreich vor das Tor, doch Torwart Renner lief jetzt zur Höchstform auf. Zunächst verhinderte er mit dem Gesicht das Gegentor, dann unterband er einen Konter und abschließend parierte er auch noch einen Elfmeter, nachdem sich Sontheim mit einem Stellungsfehler selbst unter Bedrängnis gebracht hatte.

Gentner verwandelt Ecke

Nach dem gehaltenen Strafstoß kippte die Partie zu Sontheimer Gunsten. Jorgo Kentiridis agierte in Überzahl überhastet und wurde abgeblockt, Mack schoss knapp neben das Tor. In der 70. Minute klärte Kastler für den geschlagenen Renner auf der Linie. Drei Minuten später zwang Mack den gegnerischen Torwart zu einer Parade. Den fälligen Eckball verwandelte Gentner direkt von der Eckfahne zum 1-0.

In der hektischen Schlussphase hatte Christoph Renner Pech, dass sein Kopfball die Linie nur kratzte. Am anderen Ende des Spielfelds war erneut Manuel Renner bei einer Direktabnahme auf dem Posten. Kurz vor dem Spielende verpasste Manuel Haas die endgültige Entscheidung, trotzdem kam Sontheim zum zweiten Rückrundensieg und konnte den Abstand auf den Relegationsplatz bei sechs Punkten halten.