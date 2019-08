Das ist ganz bitter für Fußball-Regionalligist FV Illertissen: Kapitän Manuel Strahler hat sich im Heimspiel gegen Türkgücü München eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Manuel Strahler, Kapitän des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen, hat sich im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Türkgücü München sehr schwer am Knie verletzt. Wie der Verein am Dienstag via Facebook mitteilte, zog sich der Abwehrspieler einen Riss des Kreuz- und Außenbandes, einen Meniskusriss sowie eine Knochenabsplitterung zu. Strahler wird nach FVI-Angaben in den kommnden Tagen operiert und fällt lange aus.

Strahler verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung

In der 26. Minute musste der Kapitän verletzungsbedingt vom Platz getragen werden. Bei einer Flanke hatte er sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdreht. FVI-Trainer Marco Küntzel äußerte bereits nach dem Spiel die Befürchtung, dass sein Spielführer wohl lange Zeit nicht zur Verfügung steht.

FVI spielt am Dienstag im Pokal gegen Kottern

Illertissen hat in dieser Saison bislang mäöchtig zu kämpfen. Der Klub wartet seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga Bayern. Das Heimspiel gegen Aufstiegsfavorit München verlor das Küntzle-Team am Wochenende mit 0:2. Am Dienstag (Anpfiff ist um 18 Uhr) muss der FV Illertissen im bayerischen Pokal beim Bayernligisten TSV Kottern ran.

