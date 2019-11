Im Bezirks-Derby der Frauen-Verbandsliga erarbeitete sich zunächst die Heimelf die besseren Chancen. In der 15. Minute erkämpfte sich Veronika Häussler kurz hinter der Mittellinie den Ball, nach Doppelpass mit Laura Scheuer lief Häussler durch und erzielte aus 16 Metern unhaltbar das 1:0. Danach hielt Torfrau Fabienne Weber den SV Jungingen im Spiel, als sie zweimal gegen die durchgebrochene Ramona Schönbrodt in höchster Not rettete. Jungingen hatte vor der Pause eine Chance, die aber vergeben wurde.

FV Asch-Sonderbuch und SV Jungingen spielen im Derby ein 1:1 unentschieden

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild: Der SV Jungingen kam besser in die Partue und drängte den Gastgeber mehr und mehr zurück – ohne aber zu zwingenden Torgelegenheiten zu kommen. In der 66. Minute musste Asch-Sonderbuchs Abwehrchefin Saskia Bühler nach einem Pressschlag verletzungsbedingt vom Feld und FV-Trainer Rolf Baumann musste umstellen. In der 87. Minute gelang Jungingens Alica Linden nach einer missglückten Abwehraktion der glückliche, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdiente Ausgleich in dem kampfbetonten Spiel. In der Nachspielzeit hatte Jungingen nochmals eine große Chance, die allerdings ungenutzt blieb. Der FV Asch-Sonderbuch muss kommenden Samstag nach Nürtingen (17 Uhr), während der SV Jungingen zum Abschluss der Saison zuhause den TSV Neuenstein empfängt.

Bellenberg und Münchingen trennen sich 6:0 (2:0-Halbzeitstand)

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kamen die Bellenbergerinnen gut ins Spiel und hatten in den ersten Minuten bereits gute Torchancen. Folgerichtig gelang durch Bianca Mittler in der 19. Minute das 1:0. In der Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste aus Münchingen dann besser ins Spiel, zwingende Tormöglichkeiten konnten sie sich aber nicht erspielen. Noch vor der Pause gelang dem FVB das 2:0 (Bianca Winkler, 38.). Auch im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber besser in die Partie. Innerhalb von fünf Minuten machte Bellenberg dann den Sack zu (Christina Dürr, 51./Stefanie Nießer, 56.). Die Gastmannschaft gab zwar nicht auf, aber die Frauen des FVB machten weiter Druck. Svenja Rattinger gelang es, durch einen Doppelpack das Ergebnis noch auszubauen (77., 81.). Am letzten Spieltag vor der Winterpause ist Bellenberg zu Gast beim FFV Heidenheim, am kommenden Samstag um 17 Uhr.