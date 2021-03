„Wenn Harry will, bekommt er wie einst Volker Finke in Freiburg einen Strandkorb“, scherzt Steffen Amann, beim Fußball-Landesligisten TSV Buch Mitglied der Abteilungsleitung. Trainer Harald „Harry“ Haug hat nämlich für seine 13. (!) Saison beim Klub zugesagt. „Die Mannschaft steht zu 100 Prozent hinter ihm“, lobt Amann. „Das gilt auch für Co-Trainer Johannes Paul.“ Das Duo Haug und Paul wird den TSV also auch über den 30. Juni hinaus betreuen.

Team steht hinter dem Coach

„Mir war wichtig, dass die Spieler mit mir weiter machen wollten“, ergänzt Haug. Der 47-Jährige kann auf ein kaum verändertes Team bauen. Neben Stephan Schabel (zum TSV Ottobeuren, wo sein Vater Karlheinz Trainer ist) wird wohl nur Sören Paul (als Polizist in München) beruflich bedingt den Verein verlassen. Ansonsten haben vom bisherigen Kader bis auf einen Spieler alle Kicker für die neue Runde zugesagt.

Neu kommen vom Bezirksligisten TSV Obenhausen Defensivallrounder Jan Freybott (20 Jahre alt) und Mittelfeldakteur Moritz Span (19) hinzu. Das Duo hat schon zu Juniorenzeiten in Buch gespielt.