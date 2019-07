Beim Staffeltag der Bezirksligisten wurde der Schiedsrichtermangel thematisiert.

Eine sehr entspannte Atmosphäre herrschte beim Staffeltag der Fußball-Bezirksligisten im Vereinsheim der TSG Hofherrnweiler. Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller lobte zu Beginn die Mannschaften: „Die Vereine in der Bezirksliga sind sehr vorbildlich – und für uns ist es der einfachste Staffeltag.“

Doch Schuller hatte auch mahnende Worte parat. Dabei sprach er die rückläufigen Schiedsrichterzahlen an. „Derzeit können wir noch mit Müh und Not alle Aktiven besetzen. Doch wenn der Rückgang so weitergeht, wie in den vergangenen zwei Jahren, dann müssen wir bald aktive Ligen unbesetzt lassen – und das will doch niemand. Deshalb ein Appell an alle: Schauen Sie nach Schiedsrichtern.“

Denn die Zahlen, die der stellvertretende Schiedsrichter-Obmann Uwe Kümmel von der Schiedsrichtergruppe Heidenheim vorstellte, sind alles andere als rosig. Im Bezirk Ostwürttemberg fehlen insgesamt 145 Schiedsrichter. Gestellt werden müssten 383, tatsächlich sind es 238. Im Aalener Raum gibt es 56 Schiedsrichter zu wenig, in Gmünd 51 und Heidenheim 38.

Doch eine gute Nachricht von den Schiedsrichtern gab es dann doch noch. Silke Adelbsberger hat den Sprung in die Verbandsliga der Herren geschafft.

Staffelleiter Robert Demurtas war mit der abgelaufenen Bezirksliga-Saison sehr zufrieden. Aufgrund der schlechten Witterung mussten nur drei Spiele verlegt werden. Die fairsten Mannschaften waren dabei der TV Neuler und die TSG Hofherrnweiler II.

Auch Herbert Mayer vom Sportgericht zeigte sich insgesamt zufrieden – auch wenn die Zahl der Sportgerichtsverfahren von 249 auf 305 gestiegen ist. „Der Rucksack mit der Anzahl der Akten ist zwar etwas schwerer geworden, doch die Zahl ist nicht beängstigend. Vor Jahren lagen wir bei beispielsweise deutlich über 400.“

Fünf Spieler hatten es mit ihrer Aggressivität auf dem Platz übertrieben – sie mussten an einem Anti-Aggressionsseminar teilnehmen. Im Anschluss folgte die einstimmige Entlastung von Staffelleiter Robert Demurtas und seine Wiederwahl.

Die Bezirkspokalauslosung für den Heidenheimer Raum findet am Donnerstag, 1. August, statt. Gastgeber ist der SV Großkuchen (19 Uhr). Ab dem 18. August beginnt die Saison in der Bezirksliga. Zum Auftakt soll es, wie im vergangenen Jahr auch schon, wieder ein Auftaktspiel geben. Der Staffeltag 2020 findet beim TSV Großdeinbach statt.

Tim Abramowski