Fußballer aus Illertissen müssen mit einem leicht reduzierten Kader beim Traditionsklub SpVgg Bayreuth antreten. Nach vier Heimspielen in Folge und einer nur mäßigen Bilanz (zwei Siege, zwei Niederlagen) muss sich der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen das erst Mal in dieser Saison auf einem fremden Platz beweisen. An diesem Freitag tritt die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel ab 18.30 Uhr...