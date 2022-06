Aller guten Dinge waren für die Fußballer des TSV Langenau im Bezirkspokalfinale dann doch noch drei. Nach den beiden Punktspielniederlagen in der Bezirksliga gegen den FC Srbija Ulm konnte der „Angstgegner“ vor 500 Zuschauern in Silheim im dritten Pflichtkräftemessen in dieser Saison mit 5:2...