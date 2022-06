Die Spannung steigt im Fußball-Bezirk. In den Kreisligen sind noch zwei Spieltage und in der Bezirksliga drei Partien zu absolvieren. Dabei könnten in der Donau/Iller-Eliteklasse nach der Doppelbelastung an Pfingsten schon am Montag die Weichen hinsichtlich Meisterschaft und Abstieg gestellt sein....