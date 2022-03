Im Nachbarschafts- und Kellerderby der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Neu-Ulm und der SSG Ulm 99 am Samstag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen am Muthenhölzle wissen beide Mannschaften, was die Stunde geschlagen hat. „Wenn wir da keinen Dreier holen, wird es verdammt schwer mit dem Klassenerhalt...