FuPa Südwest baut eine virtuelle Liga-Landschaft auf, die langfristig bespielt werden soll. Für die jetzt startende Liga-Saison haben sich 64 Mannschaften aus den Bezirken Hohenlohe, Ostwürttemberg, Neckar/Fils, Donau/Iller, Alb und Zollern angemeldet. Die Staffeln der ersten FuPa Südwest FIFA-Ligen sind eingeteilt! Ab dem 15. Juni startet die Saison, die bis Ende September in vier Staffel andauern wird.

Das sind die Regeln

Modus: 1vs1 im Online-Freundschaftsspielmodus

Halbzeitlänge: 6 Minuten

Spielgeschwindigkeit: Schnell

Mannschaftstyp: Online

Teams: freie Teamwahl/keine Classics oder Sonderteams

So läuft der Liga-Spielbetrieb

An der FuPa Südwest FIFA-Liga nehmen 64 Teams aus dem FuPa Südwest Gebiet teil. Gespielt wird in 4 Staffeln mit jeweils 16 Teams. Es gibt eine Vor-und Rückrunde. Pro Woche werden drei Spieltage absolviert. Die besten 8 Mannschaften ziehen in die Playoffs ein und treten dort gegen die Mannschaften der anderen Staffeln an, um einen Meister auszuspielen. In der Staffel zählt der direkte Vergleich. Die Playoffs werden im Best-Of-Three ausgespielt.

Wichtig: Alle Teams die die erste Playoff-Runde überstehen, qualifizieren sich für die Landesliga in der kommenden Saison (Beginn im Oktober). Die restlichen Teams spielen in drei Bezirksligen.

Wie sieht ein FIFA-Team in der Liga aus?

Jedes FIFA-Team besteht aus zwei Spielern. Pro Spieltag tritt ein Spieler des Teams gegen einen Spieler der anderen Mannschaft an.

Was passiert bei einem Verbindungsabbruch?

Der Spielstand wird übernommen und ihr spielt die verbleibende Spielzeit in einem neuen Spiel mit der identischen Aufstellung nach. Bei einem Abbruch kurz vor Schluss bei einem Spielstand von z.B. 3:0 könnt ihr euch auch darauf einigen, dieses Ergebnis zu nehmen. Bei einem Abbruch relativ früh in der Partie bei Gleichstand, könnt ihr die Partie auch ganz von vorne beginnen. Wir appellieren hierbei an das Fairplay aller Spieler und hoffen auf einen fairen Verlauf und Umgang untereinander.

Wie sehen die Staffeln aus?

Der Liga-Spielbetrieb startet in vier Staffel mit jeweils 16 Mannschaften. Hier findet ihr die jeweiligen Staffeln in der Übersicht:

Ich habe noch Fragen!

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an Nick Hausner wenden: n.hausner@n-pg.de oder per Whatsapp an: +491736281011