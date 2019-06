Im neuen Modus der Relegation im Fußball-Bezirk Enz/Murr haben sich in der ersten Runde durchgehend die ersten Nichtabsteiger der übergeordneten Spielklasse durchgesetzt. Am Samstag (18 Uhr) müssen sich die vier Mannschaften gegen einen weiteren Vizemeister aus der unteren Spielklasse nun ihren Platz in der bisherigen Liga sichern.

Zu den Siegern der ersten Runde gehört die SGM Sachsenheim als erster Nichtabsteiger der Kreisliga A 3. Dorthin möchte der SV Kaman 91 Bönnigheim, der lange auf dem direkten Weg dorthin war, jetzt aber den Umweg über die Relegation nehmen muss und am Samstag in Kleinglattbach auf Sachsenheim trifft. Erspart geblieben ist dem Vizemeister der B 9 ein Erstrundenspiel, weil in der Kreisliga B 8 kein Interesse bei den oberen Mannschaften auf den Aufstieg bestand.

Erste Hürde genommen

Die SGM Sachsenheim erledigte die Aufgabe gegen den FV Markgröningen nach einer mäßigen ersten Halbzeit mit einem starken Auftritt in Hälfte zwei und einem verdienten 2:0-Sieg. „Wir haben jetzt einmal gewonnen. Das gibt Selbstvertrauen und den Spielern das Gefühl, dass sie wieder gewinnen können“, freute sich Interimstrainer Jochen Folk über die Leistungssteigerung und den ersten Sieg nach langen Wochen der Erfolglosigkeit in der Liga, die Trainer Timo Schlayer den Job gekostet hat. „Es wird wieder eine enges Spiel und schwer für uns. Der SV Kaman war in der Tabelle lange vorne und hat in der Offensive gefährliche Leute“, weiß Folk um die Stärken des B-Ligisten aus Bönnigheim.

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Runde hatte Folk ausreichend Gelegenheit, den SV Kaman 91 zu beobachten, der bei der SGM Sachsenheim II zu Gast war und mit 5:2 gewonnen hat. Die angespannte personelle Situation hat sich bei der Spielgemeinschaft nicht verbessert, jetzt fehlt auch noch Sascha Girst (privat verhindert). Folk nimmt es gelassen: „Wir haben noch genügend Spieler im Kader.“

„Die Moral stimmt wieder. Wir haben gegen Sachsenheim in der Vorbereitung gespielt und kennen die Mannschaft. Es gibt keinen Favoriten, die Tagesform entscheidet“, ist Vorsitzender Yüksel Köylü vom SV Kaman 91 überzeugt. Die Mannschaft, die von seinem Bruder Yasin Köylü trainiert wird, führte die Tabelle in der B 9 lange klar an, musste sich dann aber vom Stadtrivalen TSV überholen lassen. „Es sind viele Kleinigkeiten zusammengekommen. Uns hat die Power gefehlt, die Mannschaft war nach einem privaten Unglück psychisch angeschlagen. Dann waren Gegner übermotiviert, es sind auch Verletzungen dazu gekommen“, nennt Yüksel Köylü Gründe, weshalb die Meisterschaft noch flöten ging. Für das finale Spiel in Kleinglattbach sind alle Mann an Bord. Auch Tugay Dedeli, der nach einer Verletzung aus dem Spiel gegen Erligheim fünf Wochen pausieren musste, und der lange ausgefallene Osman Kodal, ein wichtiger Mann im Mittelfeld. Viel hängt im Spiel des SV Kaman davon ab, ob und wie die Bälle bei Kubilay Dedeli vorne ankommen, der 30 Tore in der abgelaufenen Saison erzielt hat. Mit Toni Pavone aus Kirchheim steht der neue Trainer des SV Kaman 91 für die kommende Saison fest. Assistent von Pavone wird Rosario Indorre.

Wer künftig oder weiter in der Bezirksliga spielt, entscheidet sich an diesem Samstag (18 Uhr) in Heimerdingen im Duell zwischen dem Platzhalter SV Pattonville und dem A-Ligisten Drita Kosova Kornwestheim. Dabei könnten Tore vor allem durch Standards fallen. Pattonvilles Daniel Schick ist hierin ein Meister, wie er beim 2:1-Siegtreffer gegen den TASV Hessigheim bewies, und die Kornwestheimer erzielten vier ihrer fünf Tore beim 5:3 gegen den TSV Benningen nach ruhenden Bällen.