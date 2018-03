Fußball Zwei badische Gegner mit einer Regionalliga-Vergangenheit

cp

Mit badischen Klubs, die eine Regionalliga-Vergangenheit haben, bekommen es an diesem Donnerstag ab 19 Uhr der FSV 08 Bissingen im Heimspiel mit dem SV Spielberg und der SGV Freiberg in der Partie beim FC Nöttingen zu tun. Die Spielberger kämpfen um den Klassenerhalt, die als Mitfavorit in die Saison gestarteten Nöttinger sind noch im Rennen um Platz zwei dabei. Noch täuscht die Tabelle etwas, denn sowohl Tabellenführer TSG Balingen als auch der auf Rang vier abgerutschte FC 08 Villingen haben zwei Partien weniger ausgetragen als die Konkurrenten aus Freiberg und Bissingen, die die Plätze zwei und drei belegen.

Der SV Spielberg tritt am Bruchwald mit einer erfahrenen Mannschaft an die gespickt ist mit Spielern, die in der vorletzten Saison beim einjährigen Abenteuer Regionalliga dem Kader angehörten. Seit dem Abstieg suchen die Spielberger in der Oberliga schon im zweiten Jahr ihre Identität. Vom Personal her ist der SVS kein Abstiegskandidat. Aber auch diesmal geht es einzig und alleine um dem Klassenerhalt. Spieler wie Phil Weimer oder Riccardo Di Piazza können richtig gut kicken, und Thomas Zimmermann versenkt mit seinen Torjägerqualitäten den Ball immer mal wieder im gegnerischen Gehäuse. Nach der Partie in Bissingen wartet schon am Montag mit dem Tabellenführer TSG Balingen der nächste Hochkaräter auf den SVS, dann allerdings auf dem heimischen Sportplatz.

Dem Bissinger Trainer Andreas Lechner sind neben den drei Punkten, um den Spitzenplatz zu festigen, Einsatzbereitschaft und Konzentration von der ersten bis zur 90. Minute wichtig. Sieben Gegentreffer in den letzten drei Partien sind dem Coach zu viel. „Wir müssen kompakter stehen“, sagte Lechner nach dem 6:3-Sieg beim FC Astoria Walldorf II. Dass er und sein Co-Trainer Alfonso Garcia sich auf alle Spieler ihres Kaders verlassen können, zeigte sich in Walldorf. Alle vier Änderungen in der Startformation gegenüber der Partie zuvor in Villingen griffen und führten zu keinem Qualitätsverlust. Schon am Ostermontag müssen die Nullachter erneut ran, dann spielen sie um 15 Uhr die Nachholpartie beim SSV Reutlingen.

Gehrmann verlängert

Vor einer schweren Aufgabe steht am Donnerstag der SGV Freiberg beim Regionalliga-Absteiger FC Nöttingen, der seinen Kader zur laufenden Saison kaum verändert hat. Vor allem auswärts auf Kunstrasen tat sich die Mannschaft von Trainer Dubravko Kollinger einige Male schwer und kassierte zum Teil deutliche Niederlagen. Daheim im Panoramastadion, erst recht unter Flutlicht, sind die Nöttinger nur schwer zu schlagen. Mit einem Sieg gegen den neuen Tabellenzweiten wäre der badische Klub wieder mitten drin im Kampf um den zweiten Rang und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, eine Niederlage würde den FCN weit zurückwerfen.

Die Freiberger gehen mit einer Portion Zusatz-Motivation ins Spiel, denn ihr Trainer Ramon Gehrmann hat für eine weitere Saison beim SGV zugesagt und sich gegen andere Angebote aus dem Profibereich entschieden. „Die gab es, aber so passt es familiär und mit dem SGV sehr gut“, sagt der Trainer. Über Nöttingen meint er: „Die Mannschaft hat Erfahrung, einen guten Torwart und eine stabile Defensive. Wenn man dreimal hintereinander 1:0 gewinnt, zeigt das die Qualität. Wir gehen selbstbewusst ins Spiel und wollen was mitnehmen.“ Wieder im Kader sind Steven Kröner und nach abgelaufener Sperre auch Patrick Fossi.