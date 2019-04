Dem Verbandsligisten stehen schwere Wochen bevor. Am Ostermontag unterlagen die um den Klassenerhalt kämpfenden Roten nach schwacher Vorstellung dem 1. FC Heiningen. Die Nachholpartie war der Startschuss für die nun folgenden Begegnungen mit den Topteams der Liga. Als nächstes wartet der drittplatzierte FSV Hollenbach am Samstag auf die Schützlinge von Trainer Thomas Herbst. Anpfiff in der Jako-Arena ist um 15.30 Uhr. Eine Woche später kommt der Spitzenreiter aus Dorfmerkingen nach Löchgau.

26 Punkte, Tabellenplatz zehn – das waren die Ziele, die Coach Herbst seinen Schützlingen für das Spiel gegen Heiningen mit auf den Weg gegeben hatte. Doch zumindest in der ersten Halbzeit war von dem Willen, die Chance auf den Nichtabstiegsplatz zu ergreifen, nichts zu sehen. „Das war mit Abstand das Schlechteste, was wir diese Saison gespielt haben“, analysierte Herbst. Immerhin: Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Löchgauer. Vor allem der eingewechselte Tim Schwara zeigte, dass eine gesunde Portion Aggressivität und Einsatzeifer im Abstiegskampf etwas bewirken. So war es auch der Stürmer, der den Anschlusstreffer köpfte. Nachdem Schwara seine Mittelfußprellung auskuriert hat, dürfte er genauso wie der wiedergenesene Pascal Wolter eine Option für die Startelf gegen Hollenbach sein. Das FVL-Lazarett lichtet sich, wenn auch langsam.

Der kommende Gegner spielt bislang eine wechselhafte Rückrunde. Drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen, eine davon vor Ostern gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, stehen in der FSV-Bilanz. Das Hinspiel entschied die Mannschaft um den Ex-Löchgauer Robin Dörner und Torjäger Fabian Czaker nach zwei späten Toren mit 3:0 für sich. Kompliziert ist die Aufgabe für Löchgau auch deshalb, weil Hollenbach zu Hause eine Macht ist. Auf dem Rasenplatz fuhr die Elf von Coach Martin Kleinschrodt bereits acht Siege ein. Damit stehen die Gastgeber vom Samstag auf Platz eins der Heimtabelle.

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) absolviert die SKV Rutesheim ihr 24. Ligaspiel der Saison. Zu Gast beim Tabellenzweiten ist der SV Breuningsweiler. Der Aufsteiger gewann zuletzt das Kellerduell gegen Laupheim, kämpft im ersten Jahr in der Verbandsliga aber weiter ums Überleben. Rutesheim, in der Woche vor Ostern 4:0 in Sindelfingen siegreich, möchte durch einen Heimsieg den Druck auf den punktgleichen Ligaprimus Sportfreunde Dorfmerkingen aufrechterhalten.

Gestärkt durch den Derbysieg in Löchgau geht der VfB Neckarrems in das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Auf dem Hummelberg trifft die Elf von Trainer Markus Koch am Samstag (15.30 Uhr) auf den VfL Nagold. In der Tabelle trennt beide Teams nur ein Punkt. Mit einem Sieg könnte der VfB die Abstiegsplätze verlassen.