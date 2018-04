Fußball Wolters Tor krönt starken Auftritt

Fellbach / jf

FV Löchgau bleibt weiter im Rennen um die ersten Plätze in der Fußball-Landesliga und behauptete Tabellenplatz zwei vor der Spvgg Gröningen-Satteldorf. Beim formstarken SV Fellbach setzten sich die Schützlinge von Thomas Herbst nach einem Treffer in der ersten Halbzeit mit 1:0 durch. Schlüssel für den sechsten Saisonsieg in der Fremde war aber einmal mehr die überragende Defensivarbeit des besten Auswärtsteams der Liga. „Ich bin stolz und zufrieden. Genau so muss man auswärts auftreten“, ordnete Coach Herbst den FVL-Auftritt seines Teams bei den zuletzt zweimal siegreichen Fellbachern ein.

Gastgeber agieren defensiv

Auf dem außerordentlich großen Rasenplatz in Fellbach kamen die Gäste gut ins Spiel. Die Platzherren ordneten sich in einer defensiven 5-4-1-Formation an, daran gewöhnten sich die Roten aber schnell – und schlugen nach 15 Minuten zu. Tom Kühnle verlagerte nach einem Ballgewinn schnell auf die linke Seite zu Pascal Wolter, der in den Strafraum eindrang und seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen ließ. Der Schuss des 20-Jährigen in die kurze Ecke saß zum schnellen 1:0 für die Gäste.

Mit der Führung im Rücken spielten die Löchgauer weiter taktisch diszipliniert. Vorne hatte Fabian Gurth nach einer Kombination die Chance auf den zweiten Treffer, sein Lupfer wurde aber vor der Torlinie geklärt. Auf der Gegenseite gelang es den Gastgebern selten, Torgefahr zu entwickeln. Auch eine kurze Drangphase mit vier Eckbällen in Folge überstand die Löchgauer Viererkette um Cahit Gündüzalp, Simon Herbst, Kühnle und den für Riccardo Macorig eingewechselten Janis Lamatsch unbeschadet. „Unsere Innen- und Außenverteidiger waren überragend. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, lobte Trainer Herbst.

Feufel gibt Sicherheit

Die zweite Hälfte verlief ereignisarm, was nicht zuletzt an der Löchgauer Qualität in der Rückwärtsbewegung lag. So schaffte es der Tabellenzweite über lange Strecken, die Fellbacher vom eigenen Tor fernzuhalten. Einen großen Anteil daran hatte Janis Feufel, der als Stabilisator vor der Abwehrreihe für Gianluca Gioia ins Team gerutscht war und dem FVL große Sicherheit gab. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir gewinnen, wenn wir zu Null spielen“, sagte Herbst. „Wir haben den Spielplan genau umgesetzt und ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir sind ungeschlagen in der Rückrunde und haben einen Punkteschnitt von 2,0. Das ist außergewöhnlich.“ Am Sonntag erwartet der FVL den TSV Schornbach.