Fußball Wolters Doppelpack bringt Heimdreier

Löchgau / Jan Fedra

Der FV Löchgau bleibt in der Fußball-Landesliga weiter der erste Verfolger des Tabellenführers SV Breuningsweiler. Auf dem heimischen Kunstrasen oberhalb des Vereinsheims setzten sich die Löchgauer am Samstag mit 2:1 gegen den TV Oeffingen durch und füllten ihr Punktekonto mit den Zählern 36 bis 38. Weil der drittplatzierte TSV Crailsheim mit 1:3 in Pfedelbach verlor, beträgt der Vorsprung des FVL auf Rang drei nun sechs Punkte – ebenso groß ist die Lücke zur Tabellenspitze.

„Wir sind glücklich über diesen Arbeitssieg, das hat Nerven gekostet. Unser Ziel war es zu gewinnen und die 38 Punkte vollzumachen“, erklärte Löchgaus Trainer Thomas Herbst zufrieden. „Wir haben gegen einen wirklich starken Gegner gut dagegengehalten“, sagte TVO-Coach Haris Krak zur knappen Niederlage. „Bitter für uns – wir haben viel reingeworfen.“

Zwei elfmeterreife Situationen

Die Anfangsphase in Löchgau war geprägt von zwei kniffligen Szenen für Schiedsrichter Markus Sutera. Weder nach einem Schubser an Gianluca Gioia (3.), noch nach einer grenzwertigen Berührung Terry Asares im Strafraum zeigte der Referee vor den 155 Zuschauern auf den Punkt. In der elften Spielminute steckte Tim Schwara zwischen Außen- und Innenverteidiger auf den nachstoßenden Pascal Wolter durch. Der 20-Jährige, von Trainer Herbst als zentraler Regisseur aufgeboten, spitzelte den Ball kurz bevor TV-Keeper Mario Peric zugreifen konnte zum 1:0 ins Netz – die verdiente Führung für das besser gestartete Team.

Der knappe Vorsprung hatte jedoch nur fünf Minuten Bestand. Dann drosch der frühere Oberligaspieler Daniel Schick in der ihm eigenen Art einen Freistoß aus halbrechter Position unter die Latte – ein trotz über 20 Metern Torentfernung unhaltbares Geschoss für Markus Brasch im Löchgauer Tor. Nach dem Ausgleich machten die Gäste, mit vielen guten Diagonalbällen agierend, der Herbst-Elf das Leben zunehmend schwer. Dennoch taten sich zwei Großchancen für die Platzherren auf: In der 35. Spielminute kam der Ball über Schwara auf Asare, der von der rechten Grundlinie auf den zweiten Pfosten flankte. Die Volley-Abnahme von Wolter flog knapp links am Tor vorbei. Kurz vor der Pause die nächste gute Kombination über rechts, dieses Mal über Gioia: Seine Flanke köpfte Löchgaus Top-Torjäger Schwara freistehend am linken Torpfosten vorbei.

In der zweiten Halbzeit dauerte es einige Minuten, bis sich die neuformierten Gastgeber zurechtfanden. Stattdessen wurde Oeffingen stärker: Der Ex-Ingersheimer Piero Stampete schlug eine gefährliche Halbfeld-Flanke, aus dem Mittelfeld stieß Diar Shammak in die Spitze und verpasste die mit viel Zug getretene Hereingabe nur um Zentimeter (66.). Die größte Möglichkeit zum Ausgleich ermöglichte der ansonsten gewohnt souverän spielende Tom Kühnle mit einem Aussetzer. Einen Schick-Freistoß wollte der Innenverteidiger zu Brasch verlängern, bediente damit aber den spekulierenden Stampete. Dessen Rechtsschuss klärte Torhüter Brasch reaktionsschnell zur Seite.

In der turbulent verlaufenen Schlussphase klaute der engagierte Cahit Gündüzalp Stampete auf der Außenbahn den Ball und flankte nach einem Lauf bis zur Grundlinie nach innen. Oeffingen schaffte es nicht, entscheidend zu klären – nach einer Ping-Pong-Situation landete das Spielgerät über Schwara schließlich bei Wolter. Wie in Abschnitt eins blieb der vielseitige Mittelfeldmann cool und schob flach ins linke Eck zur 2:1-Führung ein.

In den finalen Sekunden sorgte nochmals Schiedsrichter Sutera für Aufregung. Zunächst stellte er den eingewechselten Miroszlav Kosuta nach einer Tätlichkeit gegen Simon Herbst mit Rot vom Platz. Im Anschluss zeigte der junge Referee versehentlich Gündüzalp die Gelb-Rote Karte, nahm diese Entscheidung nach einigen Minuten Beratung aber richtigerweise wieder zurück. Die ausgedehnte Nachspielzeit konnten die zehntplatzierten Oeffinger nicht mehr nutzen, stattdessen verpasste der FVL gleich mehrfach die Entscheidung nach Kontersituationen. „Alle rennen naiv nach vorne, statt Zeit von der Uhr zu nehmen. Da fehlt noch die Erfahrung“, kommentierte Herbst, der aber auch feststellte: „Wir sind nicht immer viel besser als der Gegner, aber immer gut für ein spätes Tor.“