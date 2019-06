Die Saison 2018/19 ist gerade so Geschichte. Der Vorstand des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hat sich jedoch schon mit der kommenden Runde beschäftigt und einige Beschlüsse gefasst, die auch die Vereine im Fußballbezirk Enz/Murr betreffen. Vor allem in Sachen Schiedsrichter erhöht der Verband den (finanziellen) Druck auf die Klubs, die bislang zu wenige Unparteiische gestellt haben.

Ein großes Thema sind im Verband schon länger Erhalt und Gewinnung von Schiedsrichtern. Ein verändertes Freizeitverhalten, berufliche und familiäre Anforderungen, aber auch negative Einflüsse von außen wie Beleidigungen, Bedrohungen bis zu tätlichen Angriffen machen es zu­nehmend schwierig, Schiedsrichter zu finden. Um die Situation zu verbessern, werden zur neuen Saison 2019/20 die Aufwandsentschädigungen erhöht, die Faktoren zur Berechnung der Bußgelder für fehlende Schiedsrichter geändert und die Auszahlungen für Übersoll-Schiedsrichter angehoben.

Höhere Bußgelder

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände haben die Aufwandsentschädigungen der Unparteiischen zuletzt zur Saison 2014/15 geändert. Seitdem bewegen sich die Spesensätze zwischen 11 Euro bei den E-Junioren und 60 Euro in der Oberliga. Die BW-Verbände haben nun deutliche Erhöhungen von im Schnitt 30 Prozent zur Saison 2019/20 beschlossen. Für die Vereine führt dies zu Mehrausgaben. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben diesen Schritt aber notwendig gemacht. „Unseren Unparteiischen wird damit Wertschätzung signalisiert. Ihr Engagement ist für einen funktionierenden Spielbetrieb von großer Bedeutung. Für die Schiedsrichter in Baden-Württemberg ist die Erhöhung zugleich Anlass dafür, ihren administrativen Verpflichtungen über die eigentliche Spielleitung hinaus, beispielsweise den elektronischen Spielbericht, noch gewissenhafter nachzukommen“, teilt der WFV mit.

Die am Spielbetrieb teilnehmenden Klubs sind nach der Spielordnung dazu verpflichtet, abhängig von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften eine bestimmte Anzahl von Schiedsrichtern zu melden. Erfüllt ein Verein sein Schiedsrichter-Soll nicht, wird ein entsprechendes Bußgeld festgesetzt. Der Verbandsvorstand hat zur Saison 2019/20 Änderungen zur Berechnung der Bußgelder beschlossen. Die Höhe dieser Strafen bemisst sich nach zwei Faktoren. Das Bußgeld erhöht sich unter anderem in Abhängigkeit davon, ob ein Verein keinen, einen oder mehr als einen Schiedsrichter stellt. Dieser für die Höhe des Bußgelds maßgebliche Faktor wurde so angepasst, dass sich die finanzielle Belastung mit jedem Untersoll-Schiedsrichter erhöht, andererseits die Gewinnung weiterer Schiedsrichter aber auch zu einer nennenswerten finanziellen Entlastung führt. Damit entsteht ein echter Anreiz für Vereine, sich in diesem Bereich zu engagieren.

Zugleich sollen künftig die Vereine finanziell stärker profitieren, wenn sie ihre Verpflichtung zur Stellung von Schiedsrichtern übererfüllen. So werden ab der Saison 2019/20 bis zu fünf Übersoll-Schiedsrichter mit je 100 Euro (bisher 45 Euro) honoriert. Ab dem sechsten Übersoll-Schiedsrichter gibt es je 150 Euro (bisher ebenfalls 45 Euro). Insgesamt wird die Auszahlung auf 2000 Euro gedeckelt.

15 000 Bälle für den Nachwuchs

Die weiteren Beschlüsse betreffen alle den Jugendbereich. So waren bislang bei den Bambini und F-Junioren die Ballgrößen drei und vier für den Spielbetrieb erlaubt. Künftig soll hier nur noch die Größe drei zum Einsatz kommen. „Die kleineren Bälle sind für Kinder im Einstiegsbereich deutlich besser geeignet. Um unsere Vereine bei der Umstellung zu unterstützen, erhalten alle, die in der aktuellen Saison 2018/19 eine Mannschaft zum Jugendspielbetrieb gemeldet hatten, ein Ballpaket mit jeweils zwölf Bällen der Größe drei. In der Summe sind dies mehr als 15 000 Bälle“, teilt der Verband mit.

Die Mannschaftszahlen im Jugendbereich in den vergangenen Jahren rückläufig waren, was sich insbesondere bei den A- bis C-Junioren deutlich bemerkbar macht, hat der WFV in enger Abstimmung mit den Bezirken ein neues Spielsystem für einen weiterhin attraktiven Wettbewerb erarbeitet. Alle drei Altersklassen sind künftig einheitlich strukturiert und spielen mit einer Verbands-, drei Landes- sowie neun Regionenstaffeln. Die Regionenstaffeln stehen künftig für einen überbezirklichen, zwischen mehreren Bezirken abgestimmten Spielbetrieb, in dem auch Jugend-Spielgemeinschaften spielberechtigt sind. Der Umstellungsprozess erstreckt sich über die kommenden beiden Spielzeiten, sodass ab 2021/22 dann nach dem neuen System gespielt wird. So wird auch ein von den Vereinen gefordertes, direktes Aufstiegsrecht aller Meister sowie der Wegfall von Aufstiegs- und Entscheidungsspielen erreicht.

Sonderspielrecht für A-Junioren

Um noch mehr der sinkenden Anzahl an Jugendspielern Rechnung zu tragen, können zudem A-Junioren künftig mit Sonderspielrecht nicht nur in Herrenmannschaften eingesetzt werden. Soweit diese keine altersgerechte Spielmöglichkeit im eigenen Verein oder einem Verein der näheren Umgebung haben, kann A-Junioren des jüngeren Jahrgangs nun ein Sonderspielrecht bei den B-Junioren erteilt werden, allerdings nur in der untersten Spielklasse des Bezirks – begrenzt auf bis zu drei Spieler pro Verein.