Fußball Walheim schießt sich mit einem 10:1 an die Tabellenspitze

Walheim / bz

Mit einem 10:1-Kantersieg beim FV Sönmez Spor Bietigheim hat der SV Walheim die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A 3 übernommen. Grund zu Jubeln hatte auch Aufsteiger Spvgg Bissingen: Beim 2:1-Auswärtssieg in Besigheim holten die Bissinger ihre ersten drei Punkte.

FV Sönmez Spor Bietigheim - SV Walheim 1:10 (0:2)

Von Beginn an waren die Walheimer auf dem Kunstrasenplatz in Metterzimmern spielbestimend. Dass es nur mit einer 2:0-Führung in die Pause ging, lag an der teils kläglichen Chancenverwertung des SVW. Chris Linkenheil, Joannis Theodoridis und Dani da Silva ließen mehrere „Hundertprozentige“ liegen. Das 1:0 in der 18 Minute resultierte aus einem Ballgewinn von Robin Prüller im Mittellfeld. Er spielt auf da Silva und dieser leitete auf Linkenheil weiter, der schließlich vollstreckte. Das 2:0 erzielte Ismet Fornaro nach einem schweren Patzer des Sönmez-Keeper.

In den zweiten 45 Minuten nutzte die Mannschaft von Trainer Detlef Antoni ihre Möglichkeiten deutlich besser. Linkenheil (50.), Kurdet (55.) und Fornaro (56./64.) erhöhten auf 6:0. Per Strafstoß kamen die Gastgeber durch Osman Bulut (69.) zum 1:6. Eine Wende leitete dies freilich nicht ein. Vielmehr gestalteten die Walheimer das Ergebnis am Ende durch weitere Treffer von Timo Frey (74./87.), Theodoridis (76.) und Yilmaz (79.) zweistellig. Nico Antoni steuerte insgesamt fünf Torvorlagen zum Sieg des SVW bei.

Spvgg Besigheim - Spvgg Bissingen 1:2 (1:0)

Eine Heimniederlage musste die Spvgg Besigheim gegen die Spvgg Bissingen einstecken. Die Besigheimer bestimmten in der ersten Hälfte das Spiel und hatten auch einige gute Torchancen, so in der 13. Minute, als sowohl Özcan Keles per Kopf, als auch Deniz Kaya mit einem Schuss an die Latte scheiterten. In der 27. Minute erzielte Sidar Tan die zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0- Führung. Von Bissingen kam in der ersten Hälfte in der Offensive so gut wie nichts. Der Knackpunkt im Besigheimer Spiel war dann in der 44. Minute die gelb-roten Karte für Spielertrainer Mihael Sabljo. Kurz zuvor hatte er wegen eines Handspiels die erste Gelbe gesehen und kurz darauf dann nach Meckerns Gelb-rot erhalten.

Bei den Besigheimern kam es allerdings zum Bruch im Spiel und in der zweiten Spielhälfte lief nicht mehr viel zusammen. Bissingen bemühte sich zwar und hatte ein Übergewicht aber keine nennenswerten Torchancen. In der 73. Minute stand Dimitriatis bei einem Freistoß goldrichtig und lupfte den Ball zum 1:1 ins Tor. In der 89. Minute erzielte Reshat Likay schließlich per Kopf den 2:1-Siegtreffer für die Gäste, die damit ihre ersten drei Punkte holten.

TSV Nussdorf - TASV Hessigheim 2:2 (1:1)

Mit einem 2:2 endete die Begegnung der Tabellennachbarn aus Nussdorf und Hessigheim. Zweimal waren die Gastgeber dabei in Führung gegangen (21./73.). Filippo Russo sorgte jedoch zweimal für den Ausgleich (34./89.). Damit ändert sich für beide Mannschaften in der Tabelle nichts, Nussdorf ist weiterhin Sechster, Hessigheim Siebter.

SGM Sachsenheim - TSV Enzweihingen 3:1 (0:1)

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und einem starken Marcel Mikosch im Tor konnte die SGM Sachsenheim im Heimspiel gegen Enzweihingen den ersten Saisonsieg verbuchen. Die erste Hälfte gehörte den Gästen aus Enzweihingen, die mehrfach beste Möglichkeiten ungenutzt ließen oder an Mikosch scheiterten. Lediglich Alperen Ince überwand den Sachsenheimer Keeper in der 17. Minute zum 0:1.

In der zweiten Halbzeit war dann die SGM spielbestimmend und setzte die Gäste unter Druck. Der Ausgleich gelang Simon Blasig in der 57. Minute, als er den Ball am langen Pfosten zum 1:1 über die Linie drückte. Mikosch konnte sein Team bei einigen Kontern vor einem erneuten Rückstand bewahren. Den Sieg machte dann der eingewechselte Marcel Göttfert mit zwei Treffern zum 2:1 (76.) und 3:1 (86.) klar. Damit verbesserte sich die SGM auf Rang elf.

TSV Phönix Lomersheim - VfL Gemmrigheim 6:2 (4:0)

Einen schwarzen Tag erwischten die Gemmrigheimer um Trainer Markus Lutz beim Auswärtsspiel in Lomersheim. Beim Tabellenzweiten lagen die Grün-Weißen zur Pause bereits mit 0:4 im Rückstand. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Sebastian Fischer (20./25./37.) und Flavio Knapp (14.). In der 64. Minute erzielte Timo Kraut den Anschlusstreffer zum 1:4, doch Phönix-Torjäger Sebastian Fischer stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der 80. Minute erhöhte Fischer auf 6:1. Marius Wägerle konnte in der 84. Minute noch auf 2:6 aus Sicht der Gemmrigheimer verkürzen, die nun mit elf Punkten den fünften Tabellenplatz belegen.

SGM SC Hohenhaslach/SV Freudental - TSV Kleinglattbach 0:1 (0:0)

Mit der Niederlage gegen den TSV Kleinglattbach verpasste es die Spielgemeinschaft aus SC Hohenhaslach und SV Freudental, sich in der Tabelle zu verbesern und rutschte stattdessen auf Rang 13 ab. Das Tor des Tages erzielte David Linder in der 64. Minute. Für den TSV Kleinglattbach, der nun Zehnter ist, war es der erste Saisonsieg.