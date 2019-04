Mit Auswärtssiegen an diesem Donnerstag (19 Uhr) in Nöttingen und Neckarsulm wollen der FSV 08 Bissingen (51 Punkte) und der SGV Freiberg (51) an der Tabellenspitze dran und dem Spitzenreiter SV Stuttgarter Kickers auf den Fersen bleiben. Da der aktuelle Tabellenzweite Bahlinger SC (53) erst am Samstag gegen den FC 08 Villingen ran muss, könnten sich Bissingen und Freiberg zumindest vorübergehend tabellenmäßig noch etwas verbessern.

„Das wird interessant. Beide Mannschaften sind spielerisch stark, dazu kommen ein guter Platz in einem schönen Stadion und die Flutlicht-Atmosphäre. Da freue ich mich richtig drauf“, sagt Trainer Alfonso Garcia vom FSV 08 Bissingen vor dem Auftritt seiner Mannschaft im Panorama-Stadion des FC Nöttingen. „Wir haben noch brutale Spiele, wollen aber oben dran bleiben. Ärgerlich war, dass wir in Friedrichstal in der ersten Halbzeit nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. Da waren wir zu passiv. In der zweiten Hälfte haben wir ja dann alles versucht“, spricht Garcia nochmals das ärgerliche 2:2 beim Vorletzten an. „Die Jungs waren am Montag im Training schon noch etwas mitgenommen“, berichtete er von bedrückten Mienen. Das soll sich aber schnell wieder ändern, am besten mit einem Sieg in Nöttingen. Dort fehlen den Bissingern nach wie vor die verletzten Abwehrspieler Anil Sarak, Manuel Sanchez und Duc Thanh Ngo, auch der Einsatz von Oskar Schmiedel ist sehr fraglich. „Nach vorne haben wir viele Alternativen“, hält sich Garcia noch bedeckt bei der Besetzung der Offensivpositionen. Zumal Marius Kunde und vor allem Simon Lindner nach ihren Einwechslungen in Friedrichstal nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht haben.

6:1-Sieg beim SSV Reutlingen

Der FC Nöttingen ist schwach in die Rest-Rückrunde gestartet und schien nach drei zum Teil deftigen Niederlagen (0:4 in Freiberg, 1:4 in Villingen) schon aus dem Rennen um die Plätze eins und zwei. Aber das Team von Trainer Michael Wittwer, der Anfang der Woche seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat, fing sich und feierte zuletzt drei Siege in Folge. Vor allem das spektakuläre 6:1 in der Vorwoche beim SSV Reutlingen hat für Aufsehen in der Liga und für neue Hoffnungen beim FCN gesorgt. „Wenn wir eine Serie von fünf Siegen in Folge hinlegen, vielleicht“, meint Wittwer über die Chancen seiner Mannschaft auf Platz zwei. Mit dem 6:1 in Reutlingen, dem 2:0 im Lokalderby beim 1. CfR Pforzheim und dem 5:0 gegen den SV Spielberg liegt der FCN bislang bei drei Siegen in Folge. Die nächsten beiden sollen nun gegen Bissingen und beim FC Germania Friedrichstal folgen. Wieder dabei im FCN-Kader ist Stammspieler Mario Bilger, der in Reutlingen wegen Krankheit gefehlt hat.

Coach Ramon Gehrmann, der mit seinem SGV Freiberg bei der Neckarsulmer Sport-Union antreten muss, freut sich neben der guten Platzierung noch über etwas anderes: „Wir spielen richtig guten Fußball. Das ist für einen Trainer wichtig, dass die Mannschaft alles umsetzt. Das Team funktioniert.“

Besondere Aufgaben warten

Nach dem Spiel in Neckarsulm warten nach Ostern ganz besondere Aufgaben auf den SGV Freiberg. Am Mittwoch steht das Pokal-Halbfinale beim TSV Essingen auf dem Programm, am Samstag gastieren dann die Stuttgarter Kickers im Wasenstadion. Personell sieht es vor diesem Dreierpack gut aus im Lager des SGV. Außer den Langzeitverletzten Niklas Pollex und Hakan Kutlu sind alle fit. Allerdings könnte es sein, dass der zuletzt angeschlagene Spetim Muliukaj in Neckarsulm noch pausiert oder allenfalls von der Bank kommt. Durch Muzliukajs Ausfall im Pokalspiel in Balingen und gegen den 1. FC Normannia Gmünd stellte Gehrmann auf ein 4-1-4-1-System um. „Das funktioniert auch gut. Wichtig ist, dass die Spieler bereit sind, in die Tiefe zu laufen“, erklärt der Freiberger Trainer.

„In Neckarsulm ist es immer schwer zu spielen. Unsere letzten Spiele dort waren immer spannend bis zum Schluss und hoch emotional. Die Mannschaft spielt mit viel Tempo, hat mit Ouadie Barini einen der besten Offensivspieler der Liga und ist in der Abwehr sehr erfahren. Hinzu kommt die Gefährlichkeit bei Standardsituationen“, charakterisiert Gehrmann die Sport-Union. Dort hängt Marcel Busch nach seiner gelungenen Premieren-Saison als Trainer eine weitere Spielzeit an. Der Ex-Zweitligaprofi Busch hat kürzlich seinen Vertrag verlängert.

Die Heimbilanz der Unterländer weist sieben Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf. Vor der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der TSG Backnang feierten die Neckarsulmer drei Siege hintereinander: 3:1 gegen den SV Linx, 2:0 beim TSV Ilshofen und 2:1 gegen den 1. CfR Pforzheim. Der Abstand auf die Abstiegsränge ist bei vier Absteigern – wonach es gerade aussieht – mit 13 Punkten komfortabel. Damit kann die Sport-Union befreit aufspielen – ebenfalls unter Flutlicht-Atmosphäre.