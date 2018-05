Fußball Vorfreude auf das Spitzenspiel

Löchgau / Jan Fedra

Am Sonntag (15.30 Uhr) ist es soweit. Der FV Löchgau tritt in Winnenden beim SV Breu­ningsweiler zum Landesliga-Spitzenspiel an. Es ist das Duell des Tabellenführers gegen den einzig verbliebenen ernsthaften Verfolger. Fünf Punkte trennen die Aufstiegsaspiranten voneinander. Die Gastgeber verfügen über die gefährlichste Offensive der Liga: Satte 69 Tore gelangen dem Angriff des Aufsteigers um den ehemaligen Freiberger und Bissinger Marian Asch. „Breuningsweiler spielt nicht auf Unentschieden. Diese Mannschaft ist aktiv und sucht den Weg nach vorne“, analysiert Löchgaus Trainer Thomas Herbst, der seinem FVL in der Rückrunde eine größere Reife attestiert.

Neben dem größeren Erfahrungsschatz bietet die Herbst-Elf einige Superlative: Nur 18 Gegentore musste der Verbandsliga-Absteiger bisher hinnehmen. Die Defensive um Simon Herbst und Tom Kühnle ist das Prunkstück der Roten. Und der FVL hat einen Lauf: Ungeschlagen ist der Tabellenzweite in der Rückrunde nach wie vor. Die Bilanz: sieben Siege und drei Unentschieden seit März. Dagegen stotterte der Motor beim prominent besetzten Breuningsweiler Team ein wenig. Zwar gewann die Elf um die schon höherklassig aktiven Kicker Marko Kovac (Stuttgarter Kickers), Niko Rummel (SGV Freiberg) und Luca Jungbluth (Zweibrücken) zuletzt mit 4:1 beim TV Oeffingen, in den neun Partien der Rückserie davor verlor der Tabellenführer aber auch dreimal.

„Wir sind in der entscheidenden Phase. Nur wenn wir gewinnen, besteht weiter die Chance, auf Platz eins zu springen“, sagt Herbst. „Darin liegt die Spannung, der Reiz dieser Partie: Bei einer Niederlage hätte Breuningsweiler bei vier verbleibenden Spielen acht Punkte Vorsprung – die Sache wäre entschieden.“

Derby in Kornwestheim

Auch ein Kreisduell steigt am Sonntag (15 Uhr): Die Spvgg 07 Ludwigsburg ist zu Gast beim SV Salamander Kornwestheim. Die Gäste fuhren zuletzt einen überraschend deutlichen 3:0-Sieg gegen den TSV Pfedelbach – das bis dahin beste Rückrundenteam – ein. Ludwigsburg kletterte in der Tabelle nach oben. Bei der engen Konstellation ist aber auch Rang neun alles andere als ein sicherer Hafen. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur drei Punkte. Zwei Zähler hinter den Ludwigsburgern rangiert auf Relegationsplatz zwölf der Stadtrivale TV Pflugfelden. Ob sich die Mannschaft von Coach Markus Fendyk von der 0:5-Schlappe gegen Fellbach erholt hat, wird sich am Sonntag zeigen. Um 15 Uhr gastiert der TVP dann beim Tabellennachbarn TSV Schornbach.