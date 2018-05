Fußball Von Bayern zum Dorfklub

Aspach / cp

Marco Hingerl vom Regionalligisten FC Bayern München II ist der erste Neuzugang beim Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, dem selbsternannten Dorfklub. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler spielte in der Jugend bei der Spvgg Unterhaching und beim FC Bayern München. Nach einem einjährigen Gastspiel als Aktiver beim SC Freiburg kehrte der gebürtige Münchner zum FC Bayern II zurück und absolvierte 49 Einsätze in der Regionalliga, in denen er 15 Tore erzielte. In Großaspach spielt er künftig wieder mit seinem ehemaligen Bayern-Nebenmann Sebastian Bösel zusammen, der 2017 zur SG Sonnenhof kam.

Um die acht Abgänge zu kompensieren und den Kader für eine starke Drittliga-Saison zu rüsten, werden sicher noch etliche Neuzugänge zur SG Sonnenhof kommen. Mittlerweile hat Großaspach auch den Vertrag mit Lukas Hoffmann vorzeitig aufgelöst. Hoffmann soll Spielpraxis sammeln.