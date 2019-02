Fußball Viele Siege bei der Generalprobe

Löchgau / Simon David

Eine Woche vor dem Start in die Rückrunde haben die Teams aus der Region ihre letzten Testspiele bestritten. Verbandsligist FV Löchgau kam bei der SV Böblingen zu einem 3:3. „Es war ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten aber die klareren Möglichkeiten und hätten zur Pause höher führen können, wären wir nicht so fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, meinte FVL-Coach Thomas Herbst.

Tyrone Reyinger hatte die Roten kurz vor der Pause mit einem Freistoß in Führung gebracht (43.). Auch Reyingers zweites Tor zum 2:0 (47.) fiel nach einer Standardsituation, diesmal einer Ecke. Marco Knittel schloss fünf Minuten später einen sehenswerten Spielzug zum 3:0 ab. Doch statt die Führung über die Zeit zu bringen oder gar auszubauen, kassierte der FVL drei Gegentore binnen vier Minuten – auch weil ins Löchgauer Spiel nach vier Wechseln in der 65. Minute ein Bruch kam. Alban Dodoli (69.), Mert Kizilagil (70.) und Sascha Raich (73.) sorgten für den Ausgleich der Gastgeber. „Vor dem wichtigen Spiel in Albstadt nächste Woche war das eine gelungene Generalprobe, die gezeigt hat, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen“, sagte Herbst.

Germania vergibt viele Chancen

Einen 2:1-Sieg gegen A-Ligist TSV Benningen feierte der Landesligist SV Germania Bietigheim. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf dabei aber nicht wider, da die Bietigheimer überlegen waren. Allerdings wurden zu viele Chancen leichtfertig vergeben. Erst in der 43. Minute brachte Patrick Hirsch den SVG mit 1:0 in Führung. Angelo De Capua glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus (56.), ehe ein Eigentor von Benningens Björn Rewitzer (72.) die Gastgeber auf die Siegerstraße brachte.

„Die Benninger können sich bei ihrem Torwart und bei unserem Unvermögen bedanken, dass wir nicht deutlich höher gewonnen haben“, sagte SVG-Trainer Matthias Schmid. „Die Chancenverwertung ist unser großes Manko. Allerdings hat sich die Mannschaft deutlich darin verbessert, Chancen herauszuspielen. In der Punktrunde kommt es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Möglichkeiten effizient zu nutzen.“

Die Bezirksligisten FSV 08 Bissingen II und NK Croatia Bietigheim gewannen ihre Testspiele jeweils 4:1. Beim Bissinger Erfolg über den SV Walheim trafen Kristof Grünenwald (4.), Vasilios Tsouloulis (34.), Marcel Willberg (64.) und Dima Schurichin (88.). Croatia war dank der Treffer von Mario Teutsch (25.), Daniel Dvkovic (28.), Gino Russo (35.) und Nikolaos Tsiolakidis (48.) gegen die Aramäer Heilbronn erfolgreich.