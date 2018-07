Sersheim VfB II spielt in Sersheim remis

Sersheim / ae

In einem Testspiel auf dem Sportgelände des VfR Sersheim haben sich der VfB Stuttgart II (weiße Trikots) und der FC Memmingen 1:1 getrennt. Beide Mannschaften spielen in der viertklassigen Regionalliga – die Bundesliga-Reserve der Schwaben in der Südwest-Staffel, die Memminger in der Regionalliga Bayern. Nicolas Sessa brachte die Stuttgarter in der 25. Minute mit einem an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter in Führung. Den Ausgleich der Allgäuer erzielte Geburtstagskind Achim Speiser (53.). „Das war ein guter Test zum Ende des Trainingslagers. Man hat gemerkt, dass einige Spieler müde waren, deshalb ging es auch um Willensschulung“, sagte VfB-Trainer Marc Kienle nach der Partie.