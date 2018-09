Fußball Unheimliche Heim- und Torflaute

Aspach / Andreas Eberle

Die Fans des FC Hansa Rostock werden es sich künftig wohl genau überlegen, ob sie die mehr als 800 Kilometer von der Ostsee ins ländliche Aspach auf sich nehmen sollen. Denn wenn ihre Lieblinge und die Dorfkicker der SG Sonnenhof Großaspach in der Dritten Liga aufeinandertreffen, ist eines garantiert: keine Tore. So war es auch am Samstag. 0:0 endete das Duell zwischen beiden Klubs in der Mechatronik-Arena – die vierte Nullnummer in den fünf vergangenen Duellen. Für Großaspach war es die bereits sechste Punkteteilung in dieser Saison und das vierte Remis in der vierten Heimpartie. „Wenn wir bis zum Schluss nur unentschieden spielen, wird’s nicht reichen. Wir werden 45, 46 Punkte brauchen. Am besten klettert man in der Tabelle mit drei Punkten“, sagte SG-Kapitän Julian Leist.

Hinten sicher, vorne harmlos

Während Rostock zum ersten Mal in dieser Saison zu Null spielte, scheint bei Großaspach die Null nicht nur hinten, sondern auch vorne System zu haben: In den vergangenen vier Begegnungen blieb der Dorfklub ohne Torerfolg. Sechs erzielte Saisontreffer sind der schlechteste Wert aller 20 Drittligisten – fünf Gegentore allerdings auch der beste. Ob sich das Team von Trainer Sascha Hildmann bewusst solidarisch zeigt mit dem zwei Spielklassen höher kickenden VfB Stuttgart? Auch bei den Roten aus Bad Cannstatt klemmt es in der Offensive trotz eines Gomez an allen Ecken und Enden, in vier von fünf Pflichtspielen ging die Korkut-Elf leer aus.

Doch wenn es bei den Aspachern nur die Malaise im Sturm wäre. Zugleich geht auch die Heimmisere weiter: Auch im 15. Anlauf gelang der SG kein Sieg vor der eigenen Haustür. Der letzte Dreier in der Mechatronik-Arena stammt aus dem November 2017: ein 1:0 gegen Erfurt. „Mir fehlen da gerade die Worte. Es ist wie verhext“, kommentierte Leist die Heimbilanz des Schreckens. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so lange kein Heimspiel gewonnen habe. Irgendwann werden wir den Bock umstoßen. Ich habe das im Gefühl.“

Doch das geht eben nur mit Toren. Gerade in der ersten Hälfte wirkten die Hildmann-Schützlinge nervös und unbeholfen im Angriffsspiel. Sie erlaubten sich viele Stockfehler und mussten froh sein, dass die wesentlich druckvolleren und besser kombinierenden Rostocker ihre Chancen nicht nutzten. Einmal mehr erwies sich SG-Keeper Kevin Broll als zuverlässiger Rückhalt. So einen wie ihn bräuchte man auch im Angriff, witzelte auf der Tribüne ein Sonnenhof-Fan mit Blick auf Makana Baku und Mike Owusu. Die beiden Stürmer mühten sich redlich und bringen durchaus gute Anlagen mit, aber torgefährlich sind sie kaum – und schon gar keine Knipser. Timo Röttger, der wegen eines Muskelfaserrisses erneut nur zuschaute, wurde jedenfalls als belebendes Element schmerzlich vermisst.

Nach dem Wiederanpfiff steigerten sich die Aspacher und spielten mit mehr Mut nach vorne. Und tatsächlich hatten die Gastgeber nach einer guten Stunde auch zwei hochkarätige Chancen innerhalb von zwei Minuten: Baku bediente mit einem Zuckerpass den eingewechselten Patrick Choroba, und der gelernte Abwehrmann scheiterte an Hansa-Keeper Ioannis Gelios, der mit einer Fußabwehr klärte. Bakus noch abgefälschter Nachschuss flog am Gehäuse vorbei. Bei der anschließenden Ecke von Yannick Thermann, die per Kopf noch verlängert wurde, kam plötzlich Marco Hingerl aus zwei Metern zum Kopfstoß, konnte die Kugel aber nicht drücken – und der Ball flog drüber.

Gästefans werden leiser

In der Schlussphase taten sich die 22 Fußballer auf dem Feld nicht mehr groß weh und fanden sich mit dem Remis ab. Auch die 1000 mitgereisten Gästefans waren in der zweiten Hälfte längst nicht mehr so aktiv wie noch im ersten Durchgang, in dem sie ohne Unterlass ihren FC Hansa besungen und angefeuert hatten. Vielleicht beschäftigten sie sich gedanklich ja bereits mit der Frage, ob sie sich in der nächsten Saison erneut ein Spiel gegen Großaspach antun sollen – und damit das vermutlich nächste 0:0 zwischen beiden Vereinen.