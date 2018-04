Fußball TSV Kleinglattbach stoppt Hessigheimer Erfolgsserie

Mundelsheim / cp/bz

Die Erfolgsserie des TASV Hessigheim in der Fußball-Kreisliga A 3 ist gerissen. Nach acht Siegen und einem Unentschieden verlor die Mannschaft von Trainer Marcel Deter auf dem Ausweichplatz in Mundelsheim gegen den TSV Kleinglattbach mit 1:3 (1:1). Damit sind die Kleinglattbacher bis auf einen Zähler am zweitplatzierten TASV dran. Der muss am Sonntag beim SV Riet antreten. Der Tabellenführer machte am Sonntag mit dem 1:0-Erfolg beim TSV Lomersheim sein Meisterstück und steigt in die Bezirksliga auf. Im Tabellenkeller hat der Tabellenvorletzte TSV Bönnigheim einen Zähler auf den SKV Erligheim aufgeholt und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Der TSV Kleinglattbach hat sich mit dem 3:1-Sieg beim TASV Hessigheim als heißer Anwärter auf Rang zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde platziert. Die Hessigheimer waren in den ersten 20 Minuten leicht überlegen. Nachdem TSV-Torhüter Daniel Linder den Ball am Strafraum vertändelt hatte, gelang Kevin Merkler das 1:0 (14.). Nach dem Rückstand kamen die Gäste immer besser in die Partie und nach 28 Minuten durch Marc Hahn zum 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit stimmte bei Kleinglattbach der Mix aus defensiver Stabilität, einem gut gestaffelten Mittelfeld und ein paar gefährlichen Angriffen. Nach einer schnellen und technisch anspruchsvollen Kombination über Alex Pascal Schrey und André Aisenbrey brachte Hahn den TSV mit einem 16-Meter-Schuss 2:1 in Führung (53.). Klasse gemacht war auch der Treffer zum 3:1 für Kleinglattbach. Philipp Gutjahr versenkte den Ball per Freistoß aus 20 Metern Entfernung über den Umweg Lattenunterkante im Hessigheimer Netz. In der 78. Minute verpasste Marcel Boch eine höhere Führung. Er scheiterte mit einem Elfmeter an TASV-Schlussmann Daniel Merx. Zuvor war Sebastian Schaaf bei einer Abwehraktion der Ball an die Hand geprallt. Hessigheim drängte zwar auf den Anschlusstreffer, doch die sichere Gästeabwehr ließ keine Chancen mehr zu.

Besigheim gewinnt Derby klar

Der VfL Gemmrigheim hat durch die überraschend klare 2:5-Niederlage im Derby gegen die Spvgg Besigheim den Anschluss an Platz zwei etwas verloren. Ulas-Can Uysal schockte den VfL in der ersten Minute mit dem 0:1. Ousman Jammeh erhöhte nach 22 Minuten auf 2:0. Mazlum Koyun (44.) und Robin Kobar (52.) glichen für die Gastgeber aus. Uysal (62.) und Marc Kaminski mit einem Doppelpack (70./83.) sorgten mit ihren Treffern für den 5:2-Endstand. Auch der TSV Häfnerhaslach hat den Relegationsplatz etwas aus den Augen verloren. Gegen den FV Sönmez Spor Bietigheim musste sich das Team von Trainer Serdar Yilmaz mit einem 1:1 begnügen. Luka Loncar (70.) glich für die Gastgeber den Führungstreffer des FV Sönmez von Burak Tiryaki aus der 43. Minute aus.

In einer niveauarmen Partie mit überschaubaren Torchancen erkämpfte sich der TSV Bönnigheim im Sportpark Ellental beim SV Hellas 94 Bietigheim einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, in den auch der einstige Verbandsligist SV Hellas eng verstrickt ist.

Chancenlos war der SKV Erligheim beim TSV Enzweihingen und verlor glatt mit 0:5 (0:3). Dolorjant Imeri (17.) und Cihat Aytac (33.) knackten in der ersten Halbzeit die Erligheimer Abwehr. Da Steffen Karle auch noch ein Eigentor unterlief (30.), lag der SKV zur Halbzeit schon mit 0:3 zurück. Fatih Arslan (61.) und Rouven Schlingensief trafen in Durchgang zwei noch für den TSV, der das Tempo und die Intensität gedrosselt hatte.