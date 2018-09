Fußball Trainer Thomas Herbst fordert mutigen Auftritt

Löchgau / jf

Die Grundlage für eine erfolgreiche Offensive ist ein gutes Aufbauspiel. Beim FV Löchgau sei diese Basis definitiv gelegt, sagt Trainer Thomas Herbst. Aber: Erst vier Saisontore hat seine Elf in fünf Spielen geschossen, darunter zwei Elfmetertreffer. Im verbandsligaweiten Vergleich eine magere Ausbeute, nur Schlusslicht Wangen traf noch seltener. Andererseits: Auf die Defensivarbeit, die bei den Roten fast schon traditionell gut klappt und an der alle Akteure auf dem Platz beteiligt sind, kann sich der Coach verlassen. Sechs Gegentore bedeuten Rang drei in diesem Ranking. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SSV Ehingen-Süd erklärt Herbst, was der FVL-Offensive noch fehlt: „Die Ansätze sind da. Die Aktionen, die wir haben, müssen wir zielstrebiger zu Ende bringen.“

Dass es im Duell mit Calcio Leinfelden-Echterdingen mit dem Toreschießen nicht geklappt hat, sei aber auch entscheidend der Qualität des Gegners geschuldet gewesen. Tatsächlich laufen im Filderteam einige körperlich starke und höherklassig erfahrene Spieler auf. Vor der Partie gegen den Tabellenvierten Ehingen – für Herbst eine der unbekanntesten Verbandsliga-Mannschaften und „absolutes Neuland“ – spricht der Löchgauer Trainer seiner Abteilung Attacke Mut zu: „Alle Spieler haben die technischen Fähigkeiten, zu treffen. Was noch ein bisschen fehlt, ist die Lockerheit.“ Ohne den verletzten Stürmer Tim Schwara, der in der vergangenen Runde bester Schütze war, fehlt es dem Aufsteiger noch an Durchschlagskraft. Im Vergleich zur Vorsaison bescheinigt Herbst seinem Team aber, „einen Schritt nach vorne“ gemacht zu haben.

Das liegt vor allem an einem Neuzugang. Peter Wiens, vom FSV 08 Bissingen zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt, belebt das Angriffsspiel. „Er war an fast allen Aktionen, die zu Toren geführt haben, beteiligt“, lobt Herbst den 30-jährigen Vizekapitän. „Peter schafft eine gute Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff. Er ist absolut wieder in Löchgau angekommen, fühlt sich pudelwohl und ist verdammt fleißig. Seine besondere Qualität tut unserer jungen Mannschaft gut.“

Das nach wie vor geringe Durchschnittsalter des Kaders ist ein weiterer Grund, warum erst vier Treffer zu Buche stehen. „Es ist ganz normal, dass Spieler wie Mario Andric, die ihre erste Saison in der Verbandsliga spielen, sich erst an das Niveau gewöhnen müssen“, erklärt Herbst. Dennoch spricht der Coach auch die hohe Leistungsdichte in der Mannschaft an: „Bei 13 oder 14 Spielern, die alle von Beginn an auflaufen könnten, gibt es jedes Wochenende ein oder zwei Ernstfälle. Das ist aber auch schön zu sehen, der Konkurrenzkampf ist gut.“

Bezirksklubs bilden Spitzenduo

Zwei Teams, die sich in der Verbandsliga bisher von der restlichen Konkurrenz abheben, sind der VfB Neckarrems und die SKV Rutesheim. Die beiden Klubs aus dem Bezirk Enz-Murr stehen nach fünf Spieltagen mit jeweils elf Punkten auf den Rängen eins und zwei. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die SKV beim FV Olympia Laupheim und der VfB um Top-Torjäger Nesreddine Kenniche (6 Saisontore) hat am Hochberg gleichzeitig die TSG Tübingen zu Gast.