Fußball Trainer Matthias Schmid will der Personalnot trotzen

Trainer Matthias Schmid will der Personalnot trotzen

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Schornbach am Sonntag (15 Uhr) plagen den Fußball-Landesligisten SV Germania Bietigheim Personalsorgen. Definitiv ausfallen werden Eric Schmidtke und Salvatore Veneziano. Daneben stehen hinter den Einsätzen von Daniele Cardinale, Alex Felger und Isa Gökmen zum Teil große Fragezeichen. Sollten sie am Sonntag spielen, dann vermutlich nicht über die vollen 90 Minuten. „Das ist eine harte Phase für uns. Wir müssen die Situation aber so annehmen, wie sie ist“, sagt Germania-Trainer Matthias Schmid. „Die Rahmenbedingungen sind alles andere als optimal.“

Einfach wird es daher für den SVG nicht. Dennoch will der Tabellenzweite die Punkte zu Hause behalten. Die kommenden beiden Spiele sind dabei nach Ansicht von Schmid richtungsweisend. „Schornbach und Heilbronn sind Mannschaften, die vermutlich bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen werden. Es ist sehr wichtig, gerade gegen diese Gegner zu punkten“, betont der SVG-Coach.

Auswärtssschwache Gäste

Trotz der angespannten Personalsituation wollen die Bietigheimer auf ihre Stärken setzen, die vor allem in der Defensive liegen. Da der Tabellenvorletzte aus Schornbach offensiv bislang noch nicht wirklich überzeugen konnte, stehen die Chancen des SVG auf einen Heimerfolg recht gut, zumal Schornbach auswärts erst drei Punkte geholt hat. Auch wenn die Bietigheimer Mannschaft derzeit „nicht auf Topniveau“ ist, will der Aufsteiger die schwierige Phase mit Erfolgserlebnissen überbrücken. Eine positive Nachricht hatte Matthias Schmid immerhin: Der zuletzt angeschlagene Tobias Krüger ist wieder ins Training eingestiegen und wird bald wieder voll einsatzfähig sein.

Der drittplatzierte TV Pflugfelden spielt bereits am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Fellbach. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Ludwigsburger den Tabellensechsten nicht nur auf Abstand halten, sondern auch am Spitzenduo Sportfreunde Schwäbisch Hall und Germania Bietigheim dranbleiben.