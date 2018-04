Fußball Trainer Lechner kritisiert seine Abwehr

Bietigheim-Bissingen / Von Matthias Jedele

Eine hochklassige Oberliga-Partie mit viel Tempo, Leidenschaft und Wille, sahen die 1334 Zuschauer am Ostermontag im Reutlinger Kreuzeichestadion. Die beiden Teams spielten in der Nachholpartie von Beginn an mit offenem Visier und versuchten es meistens spielerisch. Am Ende setzte sich der SSV Reutlingen gegen den FSV 08 Bissingen mit 3:2 durch und versetzte den Aufstiegsambitionen der Bruchwald-Elf einen herben Dämpfer.

Die erste Möglichkeit verzeichneten die Hausherren. Denis Lübke setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und bediente den mitgelaufenen Marvin Pieringer in der Mitte. Sein Schuss aus kurzer Distanz war jedoch kein Problem für Sven Burkhardt im Tor des FSV 08 (8.). Nach einer knappen Viertelstunde jubelten dann die Reutlinger Fans, als der Ball von Marcel Avdic über die Linie gedrückt wurde. Schiedsrichter Marvin Maier aus Offenburg verweigerte dem Treffer aber wegen einer vermeintlichen Abseitsposition die Anerkennung.

Bissinger Gastgeschenk

Bissingen wurde fortan stärker und drängte den SSV in die eigene Hälfte. Folgerichtig gingen die Gäste in Führung: Die Reutlinger Hintermannschaft bekam den Ball nicht aus dem Strafraum. Schlussmann Milan Jurkovic konnte Simon Lindners Schuss nur schräg nach vorne abklatschen. Manuel Sanchez bedankte sich und drückte den Ball zur Gästeführung über die Linie (40.). Als alle Beteiligten schon mit dem Pausenpfiff rechneten, verteilte Bissingen ein Gastgeschenk: Innenverteidiger Anil Sarak bediente mit einem Katastrophenball in die Mitte Avdic. Der Reutlinger tänzelte Tim Reich mit einem Wackler aus und vollstreckte eiskalt zum Ausgleich. „Wenn man hier schon in Führung geht, muss man das clever in die Halbzeit bringen“, war 08-Coach Andreas Lechner auch nach Spielschluss noch mächtig sauer.

Seine Laune wurde nach Wiederanpfiff auch nicht besser, denn der SSV kam mit viel Schwung aus der Kabine und ging per Doppelschlag mit 3:1 in Führung. Erst wurde der agile Avdic im Bissinger Strafraum regelwidrig gestoppt, um dann den anschließenden Foulelfmeter selbst zu verwandeln (47.). Dann stand Maximilian Rohr nach Pierre Eibergers Ecke goldrichtig und markierte aus kurzer Distanz den dritten Treffer der Heimelf (54.). In der Folgezeit verpassten die Reutlinger die Vorentscheidung, als Raphael Schneider mit einem Seitfallzieher (62.) und Pieringer (63.) nach einem Solo den Ball nicht im Gästetor unterbringen konnten. So wurde es gegen Ende der Partie noch einmal spannend, da Marius Kunde in der 71. Minute den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte.

Bei den Reutlingern schwanden die Kräfte, doch mit viel Leidenschaft und Einsatzbereitschaft brachten sie die Führung über die Zeit und blieben so auch im achten Spiel unter Trainer Teodor Rus ungeschlagen. Gästecoach Lechner brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Wir haben hier verteidigt wie eine Schülermannschaft. Das müssen wir ganz schnell abstellen, sonst brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr über den zweiten Tabellenplatz sprechen.“ Der SSV hingegen entledigte sich mit dem Sieg wohl den letzten Abstiegsdiskussionen und rangiert mit nun 37 Punkten auf Rang neun.