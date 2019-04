Chance verpasst, aber wie: Mit einem Heimsieg im Nachholspiel des 18. Verbandsliga-Spieltags hätte der FV Löchgau auf Tabellenplatz zehn springen können. Doch daraus wurde trotz Motivationsarmbändern nichts. Gegen den in der ersten Hälfte überlegenen Mitaufsteiger 1. FC Heiningen verloren die Roten mit 1:2. Dass das Spiel gegen Ende überhaupt noch einmal spannend wurde, lag an nachlassenden Gästen und den Löchgauer Einwechselspielern. Mehr als den Anschlusstreffer durch Tim Schwara schafften die Platzherren aber nicht und stehen somit weiter mit 23 Punkten auf dem 14. Rang.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so schlecht aufgetreten sind in so einem wichtigen Spiel. Da muss man sich die Frage stellen, wer es nicht begriffen hat, um was es geht“, echauffierte sich FVL-Trainer Thomas Herbst. „Am Ende fühlt es sich enger an, als es in der ersten Halbzeit war. Da muss ich mich fragen, ob ich die richtige Aufstellung gewählt habe. Aber es müssen sich vor allem auch die Startelf-Spieler fragen, was sie daraus gemacht haben.“ Das Nachlassen nach dominanter erster Hälfte erklärte sich sein Gegenüber Denis Egger mit Löchgauer Umstellungen – und der verfrühten Selbstsicherheit seiner Spieler: „Wir haben aufgehört mit dem, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben: Einfachheit, Kontrolle, Zielstrebigkeit. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das in Hälfte zwei auszubauen“, sagte der Heininger Coach. „Beim Stand von 2:0 kommt ein bisschen Lethargie rein, und dass Standards immer gefährlich werden können, sieht man bei unserem 1:0.“

Das fiel in der 18. Minute. FC-Stratege Benjamin Kern brachte einen Eckball scharf in den Fünfmeterraum, wo seine Mitspieler direkt vor Sven Altmann im Löchgauer Tor gewartet hatten. Beim Klärungsversuch sprang das Spielgerät von Dominik Maders Bein ins Netz – die verdiente Führung für überlegene Gäste. Die Roten waren völlig von der Rolle: Gerade gewonnene Bälle waren viel zu schnell wieder weg, Kontersituationen spielte der Aufsteiger ungenau aus. Herbst versuchte dies mit der Umstellung auf eine Viererkette zu ändern. Allein, es half nichts. Kern konnte im Mittelfeld weiter schalten und walten, wie er wollte. In der 39. Minute bediente der Ex-Profi 20 Meter vor dem Tor Lennart Zaglauer. Dessen Schuss schätzte Altmann falsch ein und hatte Glück, dass das Leder vom Pfosten zurück in seine Arme sprang. Sekunden später dann doch das 0:2: Kevin Gromers Flanke nahm der freistehende Mader volley und schnürte mit seinem Schuss unter die Latte den Doppelpack (40.).

Dreifach-Wechsel als Weckruf

Bis zur 54. Minute dauerte es, ehe auch Löchgau gefährlich wurde. Von rechts flankte Fabian Gurth, Terry Asare legte den Ball per Kopf aber ab, statt es direkt zu versuchen. Ein Dreifach-Wechsel in der 63. Minute war der letzte Weckruf Herbsts für seine Schützlinge. „Erst danach haben wir angefangen, Fußball zu spielen“, sagte der FVL-Coach.

Zunächst verpasste es der eingewechselte Schwara nach Freistoß-Flanke von Pascal Wolter noch, zügig zum Abschluss zu kommen (72.). Nachdem Asare mit einem Kopfball das Ziel nur knapp verfehlte (79.), gelang Schwara das Tor zum 1:2. Er köpfte einen Wolter-Freistoß hoch ein. In der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich: Kurz vor dem Strafraum foulte Gromer, der dafür Rot sah, den nachsetzenden Jannik Trautwein. Sinnbildlich für die Löchgauer Leistung: Den folgenden Freistoß von Wolter blockten seine Mitspieler. Es blieb beim 1:2.