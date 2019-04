Themen in diesem Artikel NSU

„Alle spielen für uns, nur wir selbst nicht“ – Ramon Gehrmann, der Trainer des SGV Freiberg, war nach dem 1:1 bei der Neckarsulmer Sport-Union ernüchtert. Mit dem Remis am Donnerstagabend haben es die Oberliga-Kicker vom Wasen versäumt, im Aufstiegskampf noch mehr Boden gutzumachen und die Patzer der Konkurrenz auszunutzen. Denn sowohl Spitzenreiter Stuttgarter Kickers (0:1 gegen Backnang) als auch Verfolger FSV 08 Bissingen (2:3 in Nöttingen) verloren zur gleichen Zeit ihre Begegnungen. Zum Gewinner des 28. Spieltags könnte nun der Bahlinger SC werden, der an diesem Samstag (15.30 Uhr) den FC 08 Villingen empfängt.

Abgesehen vom verpassten Big Point hatten die Freiberger auch noch zwei personelle Hiobsbotschaften zu verkraften: Bereits im Abschlusstraining zog sich Zweitkapitän Thomas Gentner, der beste Flankengeber im Team, einen Muskelbündelriss zu und fällt Gehrmann zufolge fünf Wochen aus. Zudem sah Patrick Fossi in der 73. Minute nach einem Allerweltsfoul im Mittelkreis die Rote Karte. Damit fehlt der 23-jährige Mittelfeldmann dem SGV im Gipfelduell am nächsten Samstag (14 Uhr) gegen die Kickers. Bereits am Mittwoch (17.30 Uhr) steht für den Oberliga-Dritten ein weiteres wichtiges Duell auf dem Programm: Beim Verbandsligisten TSV Essingen geht es um den Einzug ins WFV-Pokal-Finale.

In Neckarsulm tat sich der Favorit eine Hälfte lang reichlich schwer gegen die kampfstarke und robuste NSU-Mannschaft. Die Heimelf, die den Klassenerhalt schon so gut wie sicher hat, versteckte sich nicht, war im Angriff gefährlicher als der SGV – und ging in der 20. Minute verdient in Führung: Kapitän Marc Schneckenberger spielte Ouadie Barini mit einem Steilpass frei, der Ex-Freiberger tanzte den aus dem Tor geeilten Alexander Michalik aus und schob die Kugel flach zum 1:0 ins Netz. Kurz darauf griff Maximilian Rohr als letzter Mann gegen Barini zur Notbremse und hatte gleich doppelt Glück. Denn erstens ließ Schiedsrichter Mika Forster Vorteil laufen und zeigte dem Innenverteidiger der Gäste nachträglich nur Gelb, und zweitens scheiterte der durchgebrochene Serhat Ayvaz mit seinem Schuss an Michalik.

Zagaria verwandelt Strafstoß

Das Gehrmann-Team kam erst in der 30. Minute zur ersten nennenswerten Offensivaktion: Ein Freistoß von Fossi flog deutlich über die Latte. Kurz vor der Pause gelang dem SGV aber der Ausgleich: Denis Zagaria, der bereits beim 5:1 gegen Normannia Gmünd getroffen hatte, erzielte per Foulelfmeter sein zweites Saisontor (45.). Zuvor hatte der bereits verwarnte Marius Klotz Top-Torjäger Marcel Sökler im Sechzehner beim Abschluss zu Fall gebracht und Gelb-Rot gesehen.

Im zweiten Durchgang drückte Freiberg in Überzahl auf den Siegtreffer. Die beste Chance hatte Sökler nach Leon Brauns Ecke: Seinen Kopfball köpfte Neckarsulms David Gotovac gerade noch von der Torlinie (58.). Fossis 25-Meter-Schuss wehrte Torhüter Marcel Susser zur Ecke ab (71.). Der eingewechselte Mert Öztürk hätte in der Nachspielzeit zum Held der Gäste werden können, doch er jagte den Ball von der Strafraumgrenze weit über den NSU-Kasten. So blieb es beim 1:1 und damit einem gefühlten Freiberger Rückschlag im Aufstiegskampf.