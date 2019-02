Fußball Torwart Bromma rettet einen Punkt

Karlsbad / Claus Pfitzer

In der Nachspielzeit rettete der Freiberger Torhüter Thomas Bromma mit einer Fußabwehr bei einem Schuss des frei durchgelaufenen Philipp Leimenstoll seiner Mannschaft das 0:0 beim SV Spielberg. Damit verhinderte der 26-Jährige eine kleine Sensation am 20. Spieltag der Oberliga. Der SGV verpasste durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze, blieb aber auch im 15. Spiel in Folge ungeschlagen. „Wir müssen es nach zwei Unentschieden ändern und wieder gewinnen“, meinte SGV-Coach Ramon Gehrmann.

Jetzt warten mit dem SSV Reutlingen, dem FSV 08 Bissingen und dem FC Nöttingen nacheinander drei Gegner aus der Spitzengruppe, die den Abstand am Samstag auf den Tabellenzweiten verkürzen konnten. Da trifft es die Freiberger doppelt hart, dass mit David Müller und Hakan Kutlu zwei Stammkräfte mit Verletzungen am Sprunggelenk ausgewechselt werden mussten. Bei beiden besteht der Verdacht auf einen Bänderriss. Verletzt hatte sich im Abschlusstraining am Freitag Patrick Fossi, der in Spielberg zunächst draußen blieb, nach 19 Minuten aber für Müller aufs Feld kam.

Für den SV Spielberg war der bemerkenswert gute Auftritt gegen den klaren Favoriten nach dem 0:5 in der Vorwoche bei der TSG Backnang ein kleiner Hoffnungsschimmer im schier aussichtlosen Kampf um den Klassenerhalt. Zwei seiner nur acht Punkte aus 20 Spielen hat der SVS gegen den SGV Freiberg geholt. Das Hinspiel endetet 1:1.

Die Stadionregie im Spielberger Stadion sorgte vor der Partie mit dem Kultsong „You‘ll never walk alone“ für einen Hauch Anfield Road aus Liverpool und dann mit dem Badnerlied für Heimatgefühle. Nach einer Schrecksekunde in der zehnten Minute, als der Freiberger Sven Schimmel aus zwölf Metern Entfernung den Ball an die Spielberger Torlatte nagelte, starteten die Gastgeber ihren ersten von einigen gefährlichen Angriffe. Nur eine Minute nach Schimmels Großchance lenkte SGV-Schlussmann Bromma einen Schuss von David Veith glänzend um den Pfosten. Auch danach war Bromma mehrfach gefordert, denn die Spielberger hatten den Vorwärtsgang eingelegt, spielten mutig nach vorne. Ein Kopfball von Leimenstoll strich knapp übers Freiberger Tor (24.), bei zwei Flachschüssen (29./32.) war Bromma ebenso auf dem Posten wie bei einem Schuss von Veith aufs kurze Eck (31.) und einem Aufsetzer von Jan Malsam (44.).

Die Gäste taten sich schwer mit der Ballkontrolle auf dem holprigen Platz. Nur in einer Phase zwischen der 30. und 40. Minute nahm ihr Spiel Schwung auf. Doch die Spielberger agierten in der Defensive aufmerksam, allen voran der stellungssichere und zweikampfstarke Stefan Müller. Der Spielberger Kapitän warf sich in der 38. Minute auch in einen Schuss von Marcel Sökler.

Zwei Chancen durch Muzliukaj

In der zweiten Halbzeit forcierten die Gäste das Tempo, hatten mehr Ball-und Spielkontrolle und kamen zur einen oder anderen Torgelegenheit. Spetim Muzliukaj scheiterte an SVS-Keeper Yannick Dressler (55.) und traf bei der besten Chance nur das Außennetz (80.). Bei einem Kopfball von Maximilian Rohr parierte Dressler glänzend (77.).

Der Tabellenvorletzte befreite sich immer wieder aus der Defensive und startete einige vielversprechende Angriffe. Doch dann fehlte es an Präzision, Durchsetzungsvermögen und Schussglück. Einmal tauchte Leimenstoll noch frei vor dem SGV-Tor auf, doch Bromma war erneut auf dem Posten (90.+1).