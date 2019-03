Fußball Torwart Aller hält Elfmeter von Wiens

Albstadt / gr

Beim Wiederauftakt der Fußball-Verbandsliga vergab der FV Löchgau einen Elfmeter und musste sich am Ende im Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften mit einem leistungsgerechten 0:0 beim FC 07 Albstadt begnügen. Dass es nicht für einen Sieg gereicht hat, war zwar ärgerlich, dennoch machten die Löchgauer tabellarisch einen Schritt nach vorn, denn der zuvor ebenfalls punktgleiche FC Wangen verlor beim TSV Essingen.

Auf schwer bespielbarem Rasen entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. Die Löchgauer setzten wie gewohnt auf schnelles Umschaltspiel und hatten in der Anfangsphase auch gleich eine gute Möglichkeit durch Terry Asare, der erstmals in der Sturmspitze aufgeboten wurde: Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte dieser aber knapp am Pfosten vorbei (3.). Auch die Albstädter wurden gefährlich, als sie dann selbst einen schnellen Konter ausspielten: Matthias Endriß spielte in die Spitze auf Akin Aktepe, der mit seinem Schuss aufs linke Toreck aber das Löchgauer Tor um fünf Meter verfehlte (11.).

Sehenswerte Partie

In der zweiten Halbzeit zogen beide Teams das Tempo an, sodass die rund 180 Zuschauer eine durchaus sehenswerte Partie geboten bekamen. In der 48. Minute war der FVL der Führung dann zum Greifen nahe, als Mario Andric im Strafraum von den Beinen geholt wurde und Schiedrichter Christian Cretnik auf den Elfmeterpunkt zeigte. Wie gewohnt schritt Kapitän Peter Wiens zum Elfmeterpunkt – Albstadts Keeper Mario Aller entschärfte den halbhohen Schuss aufs rechte Toreck (48.). In der 76. Minute hatten die in der zweiten Hälfte stärker werdenden Albstädter eine große Torgelegenheit, als der eingewechselte Nicolas Rodriguez von rechts in den Strafraum dribbelte und am Fünfmeterraum Aktepe fand, der jedoch am glänzend reagierenden FVL-Keeper Sven Altmann scheiterte. Der Löchgauer Trainer Thomas Herbst war nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und meinte „Die Jungs haben das vor allem defensiv sehr gut gemacht. Unterm Strich hat uns eben das Tor gefehlt.“

FV Löchgau: Altmann – Macorig, Reyinger, Mariolas (66. Feufel), Haile – Gurth, Wolter, Kühnle, Andric (88. Baki) – Wiens (87. Knittel), Asare.